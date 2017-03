Uutinen

Kymen Sanomat: Sisältöjohtajalta: Työnhakija loistaa hyvällä asenteella Lapwall on avaamassa tehdasta Keuruulle. Puuelementtejä valmistava yritys aikoo alussa palkata tehtaalle 30 uutta työntekijää. Kasvusuunnitelmat ovat kuitenkin kovat. Tehtaan pitäisi lähivuosina antaa töitä peräti 200 rakentajalle. Ylen uutisessa Lapwallin projektipäällikkö Tuomi Vikki kertoi, että yhtiö aikoo kouluttaa työntekijänsä itse. Rekrytointiperusteena ei käytetä ammattitutkintoja. Yksi palkkaamisperuste yrityksellä kuitenkin on. Se on hyvä asenne. Vikin mukaan Lapwalliin töihin tulevan pitää olla ahkera, ja sitoutumista työhön arvostetaan. Olen tavannut viime aikoina paljon eri alojen ammattilaisia. Tällä viikolla keskustelin muutaman yrittäjän kanssa yrittämisen motiiveista. Oli pysähdyttävää kuulla, miten he kertoivat motivaationsa lähteistä. Näitä ihmisiä motivoivat muut kuin aineelliset päämäärät. Yksi niistä on yrittäminen itsessään. Viivan alle jäävä tulos on toki kaiken yritystoiminnan edellytys, mutta yrittämisellä näyttää olevan paljon muitakin arvoja. Moni kokee kasvaneensa ihmisenä. Jotkut korostavat hyvän tekemistä. Halu tehdä töitä hyvien ihmisten kanssa motivoi sekin. Mielikuvat yrittämisestä saattavat vaihdella paljon. Joku näkee silmissään hämyisen metallipajan, jossa yrittäjä puurtaa pitkää päivää. Toisessa päässä on loistoautolla kaarteleva yrittäjä, joka on siirtynyt operatiivisesta työstä omistajaksi. Yrittäminen on tätäkin, mutta varmasti myös kaikkea siltä väliltä. Tulevaisuuden töihin ammattilaisia rekrytoivat työnantajat korostavat nykyään samaa asiaa mitä Lapwallkin. Asenteella on iso merkitys. Työhaastatteluissa painottuvat motivaatioon liittyvät kysymykset. Kokenut rekrytoija tekee kotiläksyt ja kaivaa työtä hakevan asennetta esiin pala kerrallaan. Koska osaamisen vaatimukset muuttuvat koko ajan, niillä erottuminen työn haussa vaikeutuu päivä päivältä. Sen sijaan hyvällä asenteella voi loistaa. Lopulta työelämässä on kysymys siitä, miten itse kukin työhönsä motivoituu. Motivaation lähteitä voi olla monia, ei ole olemassa oikeita tai vääriä. Kaikki lähtee ihmisen halusta tehdä. Pomojen haasteena on luoda turvallisuutta muuttuvan työelämän aallokossa. Esimiehellä on vastuunsa työmotivaation ylläpitämisestä ja tukemisesta. Mutta paloa työhön ei pomolta saa, jos sitä ei yksinkertaisesti ole. Lue koko uutinen:

