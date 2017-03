Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Somerovion ikuinen tuli Ennen vanhaan uskottiin, että kamera voi varastaa ihmisen sielun. Tänä päivänä uskomus ei enää ole naurun asia. Kännykkäkameralla persoona voidaan kaapata ja ladata nettiin. Ihminen jää ikuisiksi ajoiksi välitilaan. Paha silmä seuraa meitä joka paikassa. Valvontakamerat ja kännykät taltioivat tilanteita, jotka ennen jäivät yksityisiksi. Tietoa tallentuu myös huomaamattamme. Ihminen voi tulla yllätetyksi paljaimmillaan ja haavoittumillaan — jäädä kiinni tunteistaan. Vääränlaisia tunteita ei hyvän mielen kulttuurissa sallita. Varsinkin viha on tabu. Vain poliittinen korrektius pyhittää sen. Trump, Putin, Berlusconi — valkoiset heteromiehet — sallittuja vihan kohteita somediktatuurissa. Tunteiden hallinnasta on tullut nykyajan kansalaistaito. Toiset ovat siinä parempia, toiset huonompia. Väyrynen osaa kääntää pilkan Paavo-mukien kautta menestykseksi, Nykänen muuttaa sekoilunsa seteleiksi. Mutta entä jos ei osaa käyttää ironiaa pelastuksekseen? Sarkastinen ihminen ei ole koskaan niin hauska kuin se, joka on tosissaan. Se, joka on tosissaan, paljastaa itsensä. Hän tarjoaa parhaat naurut. Kameran tähtäimeen osuessaan tällaisesta ihmisestä tulee riistaa. Risuista kasvaa rovio, joka on helppo tuikata tuleen. Kukaan ei välttämättä tarkoittanut pahaa. Ei se, joka vangitsi tunteissaan alastoman ihmisen kameraansa, ei se joka latasi videon nettiin, ei se joka videota katsoi. Silti tavallinen kansalainen saa yhtäkkiä huomata, että hänestä onkin tullut somejulkkis. Hän ei ole enää oikea ihminen, vaan karikatyyri, joka elää omaa elämäänsä eetterissä. Ollaan sellaisten kysymysten äärellä, joihin teologitkaan eivät osaa vastata. Henkinen ja moraalinen kehitys laahaa valovuosia jäljessä teknologisesta kehityksestä. Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän uutistuottaja. Lue koko uutinen:

