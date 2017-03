Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Lento ei parane sulkia vähentämällä Kuusaalainen työ- ja oikeusministeri Jari Lindström (ps.) on avoimesti ilmoittanut, että kahden eri ministeriön työt ottavat liian koville. Kun hallituksen härkämäisin kaveri uupuu, jotakin on pielessä. Kaikkihan sen tietävät. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) yrittää teettää liikaa töitä liian pienellä resurssilla. Timo Soinikin on pitänyt erilaisia huilaustaukoja jo useamman kerran. Hänellä on kroppa pettänyt. Näinhän se käy aina tavallisillekin duunareille. Jos pää kestääkin, niin kroppa alkaa kränätä. Oppineet puhuvat psykosomaattisesta ilmiöstä: stressi ja ahdistus kumuloituvat aikaa myöten fyysiseksi sairaudeksi. Hallituksessa on 14 ministeriä. Se on 17,7 prosenttia vähemmän kuin edellisessä hallituksessa. Sipilän resurssisäästö on tuttu resepti suomalaisista yrityksistä, joissa viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana kilpailuun on vastattu siivistä sulkia leikkaamalla. Logiikka lienee ollut se, että kun linnun ilmanvastus vähenee, se pysyy paremmin ilmassa. Sipilän hallituksen aikana keksittiin vielä sekin, että linnun vauhti kasvaa, jos linnun nälkää lisätään. Elinkeinoelämän keskusliitto tukee logiikkaa vahvasti sivusta. EK:n puheenjohtaja Veli-Matti Mattila haluaa suomalaisten palkkatasoa vielä 10—15 prosenttia alemmas. Mikä on tällaiseen taivasteluun piilotettu viesti? Kiristäkää proletaarit tekonahkavyötänne lähemmäs selkärankaa. Tehkää pitempiä päiviä ja halvemmalla. Niinhän se toimii kehitysmaissakin. Näinkö me tsemppaamme myös suomalaisia urheilijoita? Tästäkö yleisurheilun alennustilassa on kysymys? Hyvää työtä ei voi tehdä huonoilla resursseilla. Väsyneenä on vaikea tehdä työtä edes tyydyttävästi. Ja kun muut juoksevat ohi, alkaa kipuilu. Näin se on nyt meidän hallituksessammekin. Matti Tieaho Kirjoittaja on kulttuuri- ja menotoimituksen esimies Kaakon Viestinnässä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/03/15/Kolumni%3A%20Lento%20ei%20parane%20sulkia%20v%C3%A4hent%C3%A4m%C3%A4ll%C3%A4/2017522018383/68