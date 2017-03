Uutinen

Kymen Sanomat: Yritysten ja valtioiden sekoittuvat roolit Google ilmoitti viime viikolla, että yritykset ja järjestöt voivat hakea yhtiöltä yhteisötukea paikallisiin hankkeisiin. Yhtiön ilmoituksen mukaan kahden vuoden aikana Kymenlaaksossa yhteisötukiin ja sponsorointiin on myönnetty yli miljoona euroa. Uutinen on hyvä. Kun kuitenkin kyseessä on vaikutusvaltainen, monsterimaisen kokoinen ja jokaisen suomalaisen olohuoneisiin ja kännyköihin hiipinyt Google, tekee mieli vähän kritisoida. Google kyllä kestää sen. Yritykseltä, jonka markkina-arvoksi on arvioitu 580 miljardia dollaria (HS 27.1.2017), miljoona euroa tuntuu aika pennosilta. Siitäkin huolimatta, että vastaavanlaisia yhteisötukia jaetaan kaikkialla, missä datakeskuksia sijaitsee. Eniten Googlea on kritisoitu veronkiertämisestä. Vielä jokin aika sitten Kotkan ja Haminan pubeissa näki tusinoittain englantilaisia, irlantilaisia ja skotteja, jotka työskentelivät Haminan datakeskuksen parissa todennäköisesti eri alihankkijoiden kautta. Heidän verojaan tuskin maksettiin Haminaan tai edes Suomeen. Isojen monikansallisten korporaatioiden yhteiskuntavastuuseen kuuluu nykyään laaja valikoima asioita. Erityisesti köyhissä tai epävakaissa maissa yritysten kehityshankkeet ovat paikallisyhteisöille tärkeitä. Yritysten voidaan jopa katsoa hoitavan sellaisia tehtäviä, jotka ovat perinteisesti kuuluneet valtiolle. Näihin kuuluu rokotusten ja juomaveden jakelemista, koulujen rakennuttamista ja paikallisten työllistämistä. Toki riistoakin vielä tapahtuu. Yritykset ovat sponsoroineet urheiluseuroja ja yhdistyksiä varmasti aina. Taloudellisesti tiukkoina aikoina rahahanat ovat monissa yrityksissä sulkeutuneet. On kiitollista, että edes jostain tukea vielä saa. Yhteiskuntavastuun myötä yritysten ja valtioiden roolit tahtovat sekoittua. Voi kyseenalaistaa, onko sellainen kehitys täysin tervetullutta. @kymensanomat.fi Kirjoittaja on Kymen Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

