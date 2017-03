Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Nokittelun aika on ohi Tasan sata vuotta sitten, Suomen itsenäistymisvuonna 1917 virolainen runoilija Gustav Suits kävi Suomessa tarkoituksenaan saada täkäläiset poliitikot innostumaan yhteisen valtion ajatuksesta. Suomesta puuhattiin kuitenkin siihen aikaan kuningaskuntaa ja Suomessa pitkään asuneen Suitsin aatoksille ei oikein lämmetty. Hänen maanmiehellään, kirjailija Friedebert Tuglasilla oli samansuuntaisia ideoita. Hän tosin piti yhteisen valtion toteutumista utopistisena, mutta näki Suomen ja Viron tulevaisuuden jonkinlaisena Itävalta-Unkari-tyyppisenä valtioliittona. Viime viikolla Viron presidentti Kersti Kaljulaid (suomeksi ”kallioluoto”) kävi Suomessa valtiovierailulla. Myrskyisän Suomenlahden yli kuljetti Tallink Siljan upouusi matkustajalautta. Länsiterminaali 2:ssa maihinnousu ei paljon aikaa vienyt. Tuglaksen mielikuvitus ei oikein riittänyt, kun hän haaveili Talsingista, Tallinnan ja Helsingin kaksoiskaupungista, joiden välisen matkan pystyisi taittamaan 3—4 tunnissa. Nykyään matkaan kuluu vain puolet siitä. Puhuin toissa viikolla virolaista kulttuuria Suomessa edistävän Tuglas-seuran vuosikokouksessa. Päädyin toteamaan, että kun Viron ja Suomen suhdetta, yhteyksiä ja kehitystä katsoo kokonaisuutena, täytyy todeta, että Tuglaksen maalailemasta ”Suomen sillasta” on tullut niin totta kuin ilman varsinaista siltaa — tai tunnelia — on mahdollista. Uuden presidentin myötä tämä on käynyt entistä selvemmäksi. Sanottakoon tämä nyt ääneen — suhteessa oli jonkin verran säröjä Toomas Hendrik Ilveksen ollessa presidentti ja Erkki Tuomiojan ulkoministeri. Ruotsissa syntynyt ja USA:ssa kasvanut Ilves ei oikein koskaan päässyt täysin sinuksi Viron eikä Suomenkaan kanssa. Tuomiojalle ja Ilvekselle kehkeytyi nopeasti kahden älykön nokittelusuhde, joka toi kahden veljeskansan kanssakäymiseen ikäviä sävyjä. Neuvostoajan kokenut ja suomea taitava Kaljulaid sen sijaan on eri maata. Tätä nykyä suhteemme on kallionlujalla pohjalla myös valtakunnan korkeimmalla tasolla. Rain Kooli Kirjoittaja on suomenvirolainen toimittaja. Lue koko uutinen:

