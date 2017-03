Uutinen

Kymen Sanomat: Päätoimittajalta: Seurakunta näyttää patavanhoilliselta Kotka-Kymin seurakunta on saanut patavanhoillisen maineen. Haminan seurakunta näyttäytyy olennaisesti modernimpana, vaikka siihen kuuluu myös laaja maaseutu, ja maaseutuhan ainakin kliseisissä mielikuvissa on yleensä konservatiivisempi kuin sykkivä city. Kyse on tietenkin siitä, miten seurakunnat suhtautuvat samaa sukupuolta olevien avioliittoon, täsmällisemmin sanottuna siihen, missä heidän liittonsa puolesta saa rukoilla. Kotkan päätös pitää kirkkojensa ovet kiinni on saanut valtakunnallistakin huomiota. Varmasti seurakunnassa on henkeä, että vähempikin älämölö riittäisi. Yksi pastori kävi paheksumassa lehdessämme julkaistua piirrosta, jossa tuikeailmeinen liperiniekka torjuu jo katseellaan kirkon vieressä kulkevan miesparin. Hän huomautti, että piirros ei tee oikeutta Kotkan papistolle, joista suuri osa on ilmaissut vastustavansa kirkkoneuvoston linjausta. Ei teekään, mutta se kuvaa erinomaisesti vaikutelmaa, jonka kirkkoneuvoston päätös on synnyttänyt. Näkemys sukupuolineutraalista avioliitosta jakaa kansaa ja varsinkin kirkkokansaa. Näkemysten taistelulla on konnansa ja sankarinsa. Se, ketkä ovat konnia ja ketkä sankareita, riippuu siitä, kummalla puolella rintamaa arvioija on. Valtamediassa — ja tässä asiassa pidän myös Kymen Sanomia joukkoon kuuluvana — konnakoplaa edustaa muun muassa Kotka-Kymin kirkkoneuvoston enemmistö. Kunniaviittaa voi sovitella vaikkapa Helsingin hiippakuntaan kuuluvan Kai Sadinmaan niskaan. Hän taisi olla ensimmäinen pappi, josta kanneltiin tuomiokapituliin, kun hän oli vihkinyt samaa sukupuolta olevan parin. Sitä evankelisluterilainen kirkko ei ainakaan vielä hyväksy. Sadinmaa on sankari samoilla perusteilla kuin naispappeutta yhä vastaan hannaavat kirkonmiehet ovat ketkuja. Kummassakin tapauksessa tekijä toimii vastoin kirkon linjausta, ja silti toisella teolla pääsee oikeassa olijaksi, toisella teolla on väärässä. Saa olla sitä mieltä, että avioliitto tarkoittaa naisen ja miehen liittoa. Mutta en käsitä, miten seurakunta voi päättää, että joidenkuiden kanssa sopii rukoilla vain huonommissa paikoissa. En ihmettele, että Kotkassa syntyi taas kirkosta eroamisen piikki. Läheskään kaikki kirkon jäsenet eivät pohdiskele päivittäin sellaisia abstraktioita kuin Jumalan olemassaoloa tai olemusta. Monille kirkko on arvomaailma, jossa pyhä on aika epämääräistä, vaikka olisi todellistakin. Kun se toimii niin, että jäsen ei tunne arvoja ollenkaan omikseen, lähtöpäätös on jokseenkin looginen. Luterilaisen kirkon puolustajat kysyvät herkästi, miksi ortodoksikirkkoa ei julkisesti juuri tuomita sen vanhoillisuudesta. Yleensä vähemmistöjä kohdellaan lempeästi, vaikka niiden kommervenkit olisivat outoja. Sitä paitsi ortodoksikirkko ei edes yritä vaalia kaikkein nykyaikaisimman yhteisön kuvaa. Päivi Taussi Kirjoittaja on Kymen Sanomien vastaava päätoimittaja. Lue koko uutinen:

