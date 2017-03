Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Minun kuntani ensin Kuntavaalipuheet ovat käynnistyneet verkkaisesti. Seuraavan kuukauden aikana puhetulva paisuu ja vastuu siirtyy kuulijalle. Kuulijan vastuu on entistä vaikeampi, sillä kaikki ehdokkaat eivät näytä selkeästi hahmottavan valtuutetun rajusti supistuvaa vallan piiriä. Etelä-Kymenlaaksossa vaalipuheissa on mm. vaadittu Karhulan ja Haminan sairaaloiden säilyttämistä. Kotkan kolme terveysasemaakin löytävät varmasti säilyttäjänsä yli kolmensadan ehdokkaan joukosta. Ei siinä mitään pahaa. Mutta samalla olisi hyvä tehdä äänestäjille selväksi, ettei terveydenhuoltopalvelujen järjestäminen kuulu nyt valittavien kunnanvaltuustojen valtaoikeuksiin vuoden 2019 alusta lähtien. Kun ehdokas kampanjoi terveysasioilla, kyseessä on edunvalvonta ei päätösvalta. Tehtävillä, rahalla ja henkilökunnalla mitattuna kuntien valtapiiri supistuu puoleen entisestään, pienissä maalaiskunnissa vielä enemmän. Jos terveys- ja sosiaaliasioista haluaa kampanjoida foorumilla, jossa niihin voi vaikuttaa, kannattaa ruuti säästää kymmenen kuukauden kuluttua järjestettäviin maakuntavaaleihin. Niissä valitaan Kymenlaaksollekin maakuntavaltuusto, joka ratkaisee mm. Haminan ja Kotkan sairaaloiden ja terveysasemien tulevaisuuden. Sinällään on surullista, että sotea sotketaan nyt nurkkakuntaisesti. Koko uudistuksen lähtökohta on taata maakunnan asukkaille tasavertaiset sote-palvelut. Tasa-arvon rakentamisesta tulee vaikeaa, jos ehdokkaat kampanjoivat trumppilaisessa hengessä: minun kuntani ensin, muista ei niin väliä. Sinettiä sote- ja maakuntauudistukseen ei ole vielä painettu, mutta siihen voi suhtautua erittäin todennäköisenä asiana. Tätä mieltä on jopa Korkein hallinto-oikeus, joka vapautti konkurssitilassa olevan Rääkkylän pakkoliitoksesta. Perusteena oli se, että Rääkkylä pärjää tulevaisuudessa itsenäisenä, kun se ei käytännössä ole vastuussa enää asukkaidensa hyvinvoinnista. Seppo Häkkinen Lue koko uutinen:

