Kolumni: Hyvässä seurassa Lähes jokainen suomalainen kuuluu johonkin yhdistykseen tai seuraan. Jäsenyyden syitä on monia, olipa se sitten työ, harrastus, asuminen ja vapaa-aika. Itse olen kuulunut elämäni aikana karkeasti arvioiden kahteenkymmeneen yhdistykseen. Suurin osa on hevosharrastukseeni liittyen ratsastusseuroja, seuraavaksi suosituin genre on ollut ay-toiminta. Lisäksi olen ollut mukana esimerkiksi teen juontiin, musiikkiin ja roolipelaamiseen liittyvissä yhdistyksissä. Vuosien varrelle on mahtunut jos jonkinlaista toimintaa. Mieleenpainuvin työtehtävä osui kohdalle jo ala-asteikäisenä, kun silloinen ratsastusseuramme järjesti rahankeruumielessä diskoja. Kohdalle arpoutui wc-vastaavan tärkeä tehtävä. Siihen aikaan limudiskot eivät olleet kirjaimellisesti katsoen limudiskoja, joten vessoissa todella riitti siivottavaa. Se oksennuksen haju ei unohdu koskaan. Töitä on saanut tehdä muutenkin. On seisty pakkasessa portinavaajana ja osallistuttu varmaankin satoihin talkoisiin. Myymäänkin on päässyt, koska rahaahan kaikki yhdistykset tarvitsevat. On ollut sukkaa, sampoota, vessapaperia ja pikkuleipiä. Omassa taloudessa onkin riittänyt niitä laiskan myyjän jäljiltä enemmän kuin tarpeeksi. Ei yhdistystoiminta kuitenkaan pelkkää puurtamista ole. On tehty retkiä, istuttu iltaa ja parannettu maailmaa. Unohtamatta tietysti yhdistysten varsinaista ydintoimintaa, liittyi se sitten hevosiin tai muihin viihdykkeisiin. Hauskaa on piisannut. Parasta on se, että matkalta on tarttunut mukaan ystäviä. Sellaisia, joita ei muuten olisi tavannut ehkä missään. Jos aikaa olisi rajattomasti, kiinnostaisi seuratoiminta enemmänkin. Olutyhdistykset vaikuttavat mielenkiintoisilta, viiniseurat liittymisen arvoisilta. Ja kukapa ei haluaisi kuulua Salmiakkiyhdistykseen? Kirjoittaja on Kymen Sanomien uutistoimittaja.

