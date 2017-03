Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Sutinaa kaupungilla Remonttia, laajennusta, uudistuksia. Kevät lähestyy. Kotkassa ja Haminassa tapahtuu heräämistä myös yritysmaailmassa. Ahlstrom julkisti viime viikolla investointiuutisen: Karhulan tehdas parantaa tuotantoaan neljän miljoonan euron investoinnilla. Kauppakeskus Pasaatissa tehdään muutoksia, liikkeitä on siirtynyt uusiin tiloihin ja ainakin paria kokonaan uutta myymälää odotellaan. Suurimpana muutoksena on tulossa elokuvateatteri uudisosaan, joka rakennetaan kauppakeskuksen päälle. Jumalniemessä Anttilan lähdön jälkeen autiolta tuntunut liikekeskus alkaa näyttää pirteämmältä, ja seuraavan myymälän avajaisia jo odotellaan. Isoissa marketeissa hyllyt järjesteltiin uusiksi jokin aika sitten, uudistus sekin. Haminassa S-ostoskeskuksessa on suuri remontti, ja K-ryhmän vastaavassa remontti on alkamassa. Kummassakin remontissa investoinnit ovat miljoonia euroja, joten kaupparyhmillä riittää uskoa asiakasvirtaan. Sisustuksen ja pientarvikelogistiikan suuret yritykset laajensivat myymälöitään Haminassa ja kirjakauppa muutti uusiin tiloihin keskustassa. Kauppatorin uudistaminen alkaa kesällä, ja yhdessä Satamakadun muutostöiden kanssa keskustan ilme kohenee. Aina ei tarvita suuria investointeja ihmisten aktivoimiseen. Kotkassa alkoi hanke, jossa pyritään saamaan tyhjiin tiloihin toimintaa. Ensimmäisenä kohteena on Satamakatu 3:ssa sijaitseva entinen lounaspaikka, johon on jo muuttanut vapaaehtoisvoimin toimiva pyöräpaja. Suunnitelmissa on avata yhteisöllinen työtila, jossa etä- tai muuta läppärityötä tekevät voisivat kokoontua. Valtiovarainministeriön ennusteessa vuoden 2017 bruttokansantuotteen kasvuksi ennustetaan 0,9 prosenttia. Myös ensi vuoden talouskasvu jää noin prosenttiin eli puoleen edellisestä suhdannehuipusta, joka oli vuonna 2007. Silti teki mieli vähän hehkuttaa. Se on jo nähty, että surkuttelu ei suuntaa käännä. Tiina Katajisto Kirjoittaja on Kymen Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/03/07/Kolumni%3A%20Sutinaa%20kaupungilla/2017321967508/68