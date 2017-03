Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Yliluonnollisesti totta Olen tavannut kaksi veljestä, jotka ovat tavanneet kummituksia. Minäkin haluaisin tavata kummituksen, eikä kokemus ruumista irtautumisestakaan olisi pahitteeksi. Meillä vannotaan järjen ja tieteen nimiin, mutta kaikki, mikä meille tapahtuu, ei ole selitettävissä. Aiemmin se, mitä me pidämme yliluonnollisuutena, oli arkipäivää: sielulintu pyrähti pirttiin tuomaan vastasyntyneelle sielun ja haki sen pois, kun ihmisen elämänmitta tuli täyteen. Värisevät vainajat lähettivät viestejä elämän ja kuoleman välitilasta. Horoskooppeihin uskotaan kai vieläkin. Turun yliopiston tutkimusryhmä on tutkinut yliluonnollisten ilmiöiden kokemista pian neljän vuoden ajan. Tutkimuksen mukaan elämästämme on tullut liian kontrolloitua ja teknologista, mikä synnyttää halun kokea jotain sellaista, mikä ei kuulu järjestäytyneen elämän piiriin. Synnyttääkö pelkkä halu kokea kokemuksen? Voiko tarpeeksi uskomalla usko tulla todeksi, sana lihaksi ja Jaakon heittämä kylmä kivi viilentää koko järven? Hädässä ihmismieli on alttiimpi aistimaan yliluonnollisina pidettyjä ilmiöitä. Jos hetki on musta eikä tulevaisuus kajasta pimeyden takaa, niin turvaa haetaan sieltä, mistä sitä uskotaan, vaikka ei varmuudella tiedetä saatavan. Kaikkein heikoimmillaan haluaisi nähdä enkelin tai ainakin tuntea jonkun sellaisen läheisyyden, joka antaa voimaa ja auttaa jaksamaan eteenpäin. Ihmismielessä on kartoittamattomia kykyjä, jotka saattavat herkistää havaitsemaan poikkeavia tapahtumia. Kun niitä koetaan, niin niistä yleensä vaietaan. Yliluonnollisia havaintoja hävetään suotta. Ne ovat henkilökohtaisia kokemuksia ja kokemuksen hetkellä varmasti yhtä totta kuin kokijansa. Se mitä pidämme yliluonnollisena voi olla myös koko ajan läsnä. Kun ovi käy eikä kukaan tulee sisään, niin onko se harhaa vai yliluonnollista? Onko se edes ovi? Kirjoittaja on pyhtääläinen vapaa toimittaja. Lue koko uutinen:

