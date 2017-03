Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Herregud, Saijonmaa laulaa saunassa! pekka.lakka@kaakonviestinta.fi | Twitter:@LakkaPekka Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän sisältöjohtaja. Hjälp, apua! Ruotsalaiset tuntevat Suomea huonosti. Miten on mahdollista, että sata-vuotias Suomi herättää Ruotsissa niin hataria mielikuvia? Kaiken lisäksi ne ovat vanhoja. Tutkimuksessa ruotsalaiset luettelivat saunaa, järviä, vodkaa, Arja Saijonmaata, Lordia, Jörn Donneria ja muumeja. Hesarin haastattelema 46-vuotias Petrus Norlin sanoi, että Suomesta mieleen tulee ensimmäisenä Saijonmaa laulamassa saunassa ”Elämälle kiitos”. Herregud, herranjestas! Repikäämme ilo irti siitä, että Suomen Tukholman-instituutin, Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ja ajatushautomo Magman teettämän tutkimuksen mukaan 62 prosenttia ruotsalaisista suhtautuu Suomeen hyvin tai melko myönteisesti. Pitäisikö Suomessa nyt pahastua siitä, että länsinaapurit ajattelevat Suomesta väsähtäneesti? Pitäisikö syyttää vaikkapa ruotsalaista mediaa, joka tuntuu olevan kiinnostuneempi Norjasta kuin Suomesta? Vai pitäisikö olla oikeastaan mielissään siitä, etteivät ruotsalaiset nyt meitä kovin huonoina pidä, vaikka ajattelevatkin saunassa hoilaavaa Saijonmaata. Kun tutkimusta analysoi, Suomi herättää länsinaapurin asukkaissa varsin neutraaleja tai jopa myönteisiä ajatuksia. Meitä ei pidetä mielivaltaisena maana. Ruotsalaiset luonnehtivat Suomea toimivaksi yhteiskunnaksi, jossa on hyvä elintaso. Jos suomalaisilta kysyttäisiin Suomesta, vastaukset olisivat kriittisempiä. Melko läheltä katsottuna Suomi näyttää kelpo maalta. Vielä lähempää tarkastellen näkymä synkkenee. Mitä me muuten tiedämme Ruotsista? Uutisissa on viime aikoina kerrottu rotumellakoista, kuninkaallisen perheen elämästä, puolustusasioista, talouden hyvästä tilasta ja Trumpin sekavista Ruotsi-jorinoista. Uutisvirran kärkeen eivät yllä kansankodin perinteiset ylpeydenaiheet. Tiedämme kuitenkin, että Ruotsi on sivistysvaltio, jossa asiat ovat yleisesti hyvin. Ruotsi, kuten Suomikin, auttaa apua tarvitsevia. Sata-vuotiaan Suomen ongelmat ovat perinteiset. Kitisemme liikaa marginaalisista epäkohdista, emmekä osaa suhteuttaa. Ongelmia ei voi eikä saa tuupata piiloon. Energiaa kuluu liiaksi ongelmien vatulointiin, ruotsalaisittain diskuteeraamiseen. Niiden ratkaisemiskyky tuntuu kuitenkin jämähtäneen johonkin kaukaiseen menneisyyteen, samalle viivalle kuin ruotsalaisten Suomi-mielikuvat. Nej nej, voi ei, perjantaina ruotsalaiset oppivat tuntemaan Lahden MM-hiihdoissa turvalleen tupsahtaneen Matti Heikkisen. Mitä sitten? Onhan meillä sentään Iivo! pekka.lakka@kaakonviestinta.fi | Twitter:@LakkaPekka Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän sisältöjohtaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/03/05/Kolumni%3A%20Herregud%2C%20Saijonmaa%20laulaa%20saunassa%21/2017521973836/68