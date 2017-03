Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Avoimuus puuttui myyntipuheista Kotkassa sähköosakkeet saadaan vihdoinkin käsistä ja miljoonat kilisevät kassaan. Akuutti talouskriisi on pian ohi. Silti Kotka tuottaa palvelut edelleen kymmeniä miljoonia kalliimmalla kuin monet verrokkikaupungit. Ottamatta kantaa siihen, oliko Kymenlaakson Sähkön osakkeiden myynti paras tai ainoa vaihtoehto Kotkan alijäämien kuittaamiseksi, voi kuitenkin kysyä, menikö myyntiprosessi aivan avoimen demokratian sääntöjen ja hyvän hallintotavan mukaan. Prosessia ohjasi voimakkaasti kaupungin johtotrio, johon kuuluvat kaupunginjohtaja Henry Lindelöf, hallituksen puheenjohtaja Jari Elomaa (kok.) ja valtuuston puheenjohtaja Nina Brask (sd.). Kaikkia dokumentteja valmistelevista asiakirjoista ole olemassa: tieto haluttiin vain suullisesti. Eikä trio tuonut keskusteluun vaihtoehtoja vaan yhden tavan edetä. Kotkan kaupunginhallitus pyysi pari vuotta sitten Kotkan Energian hallitukselta selvitystä energiaomistusten järjestelyvaihtoehdoista Kotkan alijäämien sulattamiseksi. Kotkan Energia teki työtä käskettyä ja selvitytti myös muun omaisuuden arvon ja mitä sen myymisestä voisi saada. Liekö selvityksen lopputulos ollut poliittisesti niin hankala, että siitä ei haluttu avata keskustelua eikä jäävän jälkeäkään kaupungin arkistoon. Kaupunginjohtajan mukaan viittaukset tällaisen selvityksen olemassaoloon ovat ”täyttä puppua”. Huono tai valikoiva muisti ei ole hyvä ominaisuus kaupunginjohtajalle. Eikä hyvään hallintotapaan kuulu kirjauttaa arkistoon vain ”sopivia” asiakirjoja. Jari Elomaa sanoi jo toukokuussa 2015 (KySa 12.5.), että ”energiaomistusten lisäksi muitakin ajatuksia kaupungin omistusten järjestelyistä on syntynyt, mutta niistäkään hän ei vielä halunnut puhua.” Eikä niistä ole puhuttu. Miksi? Kirjoittaja on Kymen Sanomien yhteiskuntatoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/03/04/Kolumni%3A%20Avoimuus%20puuttui%20myyntipuheista/2017321970130/68