Kymen Sanomat: Kolumni: Töpöhäntäinen kissa tuo hyvää mieltä Eteisemme seinää koristaa uusi taulu. Mieheni sanoo, että paikallisen taiteilijan grafiikkatyö esittää ilvestä. Minun mielestäni siinä on töpöhäntäinen kissa. Olipa eläin kumpi tahansa, sillä ei ole vaikutusta teoksen kauneuteen. Se on suloinen. En voi kutsua itseäni taidekeräilijäksi, mutta viime vuosina olen hankkinut kotiini kuvataidetta. Sijoitusmielessä en ole niitä ostanut, vaan ihan omaksi ilokseni. Mieluummin kuitenkin käytän sukanvarteen kertyneet pienet säästöt johonkin kestävään kuin kertakulutukseen. Toissa vuonna mieheni antoi minulle elämäni parhaan joululahjan: suosikkitaiteilijani grafiikkaa. Olohuoneemme paraatipaikalle päätynyt lintuaiheinen teos saa minut päivittäin onnelliseksi. Siitä en luovu koskaan. Taide tekee tutkitusti hyvää. Jotta verenpaine lähtisi laskuun, taidetta ei tarvitse katsella omassa kodissaan. Valitettavasti Kotkassa visuaalisen taiteen esittelypaikat ovat vähissä. Galleria Uusikuvan jättämä aukko laajenee maaliskuun lopussa, kun galleria Nikolai sulkee lopullisesti ovensa kauppatorin varrella. Onneksi tilannetta on tullut paikkaamaan Kotkan Valokuvakeskus, joka on laajentanut toimintaansa kuvataiteiden suuntaan. Silti taiteilijat ovat tilanteesta huolissaan. Suomen johtaviin taidegraafikoihin kuuluva Kuutti Lavonen otti keskiviikkona kantaa Uusikuvan lakkauttamiseen. Hänen mukaansa kaupunki teki gallerian kohdalla virheen, jonka myötä Kotkasta pyyhkiytyi yksi taideala kokonaan pois. Uusikuvan ja Nikolain myötä Kotkasta loppui myös taidelainaamotoiminta, joka on tarjonnut huokean vaihtoehdon taiteen tuomiseen kotiin. Galleria Nikolaissa lainaus alkoi vuonna 2010. Kotkan taiteilijaseura pyöritti Uusikuvassa taidelainaamoa reilun parin vuoden ajan. Kaakkoissuomalaisten taiteilijoiden teoksia välittävän Kaakon taidelainaamon toiminta jatkuu edelleen Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Toivottavasti lainaamo palaa pian myös Kotkaan. Outi Palmu Kirjoittaja on Kymen Sanomien kulttuuritoimittaja. Lue koko uutinen:

