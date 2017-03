Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Lisäsattumia hernerokkaan Kotkalaisrouva osti lähikaupasta herneitä. Ajatus laskiaistiistain hernekeitosta hiveli jo etukäteen makunystyröitä. Voiko parempaa olla? Ohjeen mukaan rouva tarkasti ja huuhteli herneet. Yleensä se on ollut sukkela juttu, mutta tällä kertaa ei. Hernepussi tuotti pettymyksen — vähän ällötyksenkin. Priimaherneiden joukossa oli valtavasti viallisia yksilöitä ja erityisen paljon kuivettuneita matoja. — No selviääpähän vähemmällä savupotkalla, kun on lihat hernepussissa mukana, rouva naureskeli, muttei malttanut olla soittamatta herneiden valmistajalle. Yrityksen puhelimeen vastannut mies kiitti palautteesta ja lupasi lähettää rouvalle korvaukseksi hernerouhetta. Se ilahdutti, kunnes lähipiiristä tuli kuittaus: siitä rouheesta onkin sitten hankalampi erotella niitä viallisia ja madonpalasia. Juttelimme aiheesta työkavereiden kanssa lounastunnilla. Pohdimme, kuinka paljon ötököitä ihminen elämänsä aikana tulee tietämättään syöneeksi. Siinä lienee avainsana: tietämättään. Harvassa ovat länsimaalaiset ihmiset, jotka ilomielin popsivat vaikkapa salaatin sekaan livahtaneen toukan suuhunsa. Monessa muussa maailmankolkassa hyönteisten syöminen ei ole yhtä ekstriimiä kuin täällä. Jos kaikki ihmiset suostuisivat syömään hyönteisiä, maailman ruokaongelmat ratkeaisivat. Euroopan unionissa lainsäädäntö kuitenkin suitsii hyönteisten kasvattamista elintarvikkeiksi. Hyönteistaloutta on viime vuosina tutkittu paljon. Onpa Suomeen perustettu Hyönteistalouden akateeminen kehittämisyhdistyskin. Sen nettisivuilla kerrotaan kuvan kera, kuinka jauhopunkin toukista saa suklaisia leipomuksia ja kauramaisen maukasta jäätelöä. Ööh... uskotaan! Tai saatanpa jopa maistaa, jos herkku tuodaan eteeni toukkia erikseen mainostamatta. Riina Lehtoranta Kirjoittaja on Kymen Sanomien uutistuottaja. Lue koko uutinen:

