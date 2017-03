Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Rakkaus voittaa aina Tänään se on vihdoin totta. Tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan. Olen seurannut suurella mielenkiinnolla keskustelua tasa-arvoisesta avioliittolaista aina kansalaisaloitteesta tähän päivään asti. Tie on ollut mutkikas, mutta onneksi rakkaus voittaa aina. Muistan vieläkin sen hetken, kun eräänä iltana allekirjoitin Tahdon 2013 -kansalaisaloitteen läppäriltäni. Ajattelin mielessäni kuinka hienoa olisi asua Suomessa, jossa avioliittoon saa astella rakkauden eikä sukupuolen perusteella. En kuitenkaan aloitetta allekirjoittaessani ajatellut, että se olisi jonain päivänä mahdollista Suomessa. Tasa-arvoinen avioliittolaki on herättänyt vastustusta. Lain vastustajat yrittivät toissa syksynä vielä viimeisen kerran estää lakimuutoksen kansalaisaloitteella tasa-arvoisen avioliittolain kumoamiseksi. Eduskunta äänesti tasa-arvoisen avioliittolain kumoamiseen sisältyvästä lakiehdotuksesta 17. helmikuuta. Se kaatui lopullisesti äänin 120—48. Lain vastustajat ovat perustelleet kantaansa muun muassa sillä, että lapsi tarvitsee isän ja äidin. Olen sitä mieltä, että lapsi tarvitsee toisiaan ja lastaan rakastavat vanhemmat. Vanhempien sukupuolilla ei ole väliä. Toiset ovat olleet sitä mieltä, että homous on vain tämän hetken trendi. Homoseksuaalisuutta tavataan yli 1 500 lajilla ihmisen lisäksi. Tasa-arvoinen avioliittolaki koskettaa isoa joukkoa suomalaisia ja heidän perheitään. Lain myötä homopareilla on mahdollisuus avioliiton mukanaan tuomaan yhteiskunnalliseen tukeen ja turvaan, mutta keneltäkään se ei ota mitään pois. Pohjimmiltaan jokainen ihminen etsii hyväksyntää ja rakkautta. Avioliitto on jokaisen oikeus. Kohta olemme taas hivenen verran lähempänä erilaisuutta hyväksyvää ja tasa-arvoisempaa Suomea. Elina Iiskola Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän toimittaja. Lue koko uutinen:

