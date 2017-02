Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Eineksiä susille Toissa vuonna Suomessa 56 ihmistä heitti henkensä tukehtumalla ruokaan, kertoo Tilastokeskus. Sudet tappoivat nolla ihmistä. Kummasta saadaan hysteria aikaan? No niinpä. Ähtärin eläinpuistossa lapsi teki sitä mitä lapset joskus tekevät. Uteliaisuus voitti varovaisuuden ja susi nappasi kiinni. Tästä päästiin parin lööpin kautta siihen johtopäätökseen, että sudet ovat erityinen uhka ihmisten terveydelle. Susille sovitellaan herkästi samaa roiston roolia kuin maahanmuuttajille. Kohta ne tulevat nurkan takaa ja mestaavat jokaisen. Pelko myy. Susien kohdalla myös kansantarut. Iso osa ihmisistä ei ole koskaan nähnyt luonnonvaraista sutta. Sadussa yksi poika kenties päätyi suden suuhun, onko muita? Loruista vapaa tilastohistoria ei tunne suden syömää suomalaista viimeisen sadan vuoden ajalta. Edes trollitehtaat eivät saa susista kiihoketta spämmäämiseen. Sudet – tai laajemmin petoeläimet – aiheuttavat uhkaa lähinnä maataloudelle. Paino sanalla talous. Sen merkitystä ei kannata vähätellä, mutta siitä on vielä matkaa ihmishenkien vaarantumiseen. Ymmärrän kyllä inhimillisen tuskan, jonka raadeltu tuotanto- tai lemmikkieläin aiheuttaa omistajalle. Peto ei kuulu pihapiiriin, eikä ihminen pedon luolaan. Silti: ruoka tappaa vuosittain enemmän ihmisiä kuin kaikki Suomen luonnossa tavattavat petoeläimet yhteensä. Jos olisin ruokahysteerikko, vaatisin tämän tiedon perusteella kansanliikettä eineksiä vastaan. Suomessa saa laillisesti myydä ja kutsua ruuaksi sellaista kuonaa, jota kyynisinkään petovihaaja ei syöttäisi susille. Saattaa olla, että eineksissä pyöritelty ihminen voisi täysin vapaasti kävellä susiaitaukseen. Peto tajuaisi jättää lihattoman, mauttoman ja muovisen aterian väliin. Kirjoittaja on Kymen Sanomien uutistuottaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/02/28/Kolumni%3A%20Eineksi%C3%A4%20susille/2017321939139/68