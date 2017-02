Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Totuus ja kaksinaamaisuus Maailma on hajautunut niin monella tavalla, ettei hulluinkaan osaa enää hurskastella. Merkitysvirtaukset ovat jakautuneet liikaa, jotta veteen voisi piirtää viivoja. Tämä kaikki oli silti kuviteltavissa ja odotettavissa. Pimeällä 90-luvulla teiniviisaus tiesi maailmanlopun olevan edessä. 2000-luvun alussa joku heräsi mahdollisuuteen: jotain oli vielä tehtävissä, mikäli ihmiset havahtuisivat uudella tavalla. Nyt olemme ”toivon tuolla puolen”. Kykeneekö pitämään toivonsa heittäneen toivoa yllä on puhtaasti henkinen kysymys, johon voi vastata vain henkensä kaupalla tai mitalla. Mitään muuta toivoa ei enää ole. Loputon riidankylvö, jota kaikkialla harjoitetaan, lisää niitettäväksi mustaa vihaa. Siitä seuraa pahempia katastrofeja. Eikä auta valittaa. Korttitalot ja tornit kaatuvat. Asiathan ovat monipuolisempia kuin luulimme. Tyhmä jaksaa muistuttaa, että tarvitaan laadullisuuksien tajuamista määrien lisäksi (joskus tunteiden kulttuuri vietiin äärimmäisen syvällisiin tasoihin, tänä päivänä olisi opittava selvän järjen avulla uudelleen tuntemaan). Filosofi Peter Dunov kehotti oppilaitaan keskittymään pieniin asioihin. Se voi merkitä suurta muutosta, vaikkei sellaista saa vaatia — ihmiset odottavat usein mahdottomia ja raivostuvat, kun mitään ei tapahdukaan. Jaakko Hämeen-Anttilakin puhui arkielämän hyvyydestä, joka on näkymätöntä. Siihen on luotettava. On suhteellisia ja ehdottomia totuuksia. Ei ole pääsyä korkeampiin tosiasioihin, ennen kuin olemme ymmärtäneet suhteellisten totuuksien ensin ottavan omansa. Kyse on myös vaihtoehtoisten totuuksien vastakkainasettelusta, niin ironista kuin siitä onkin tullut. Kenen puolella ehdoton Totuus on kokonaisuuden huomioon ottaessaan? Mikään muu ei todellakaan enää auta. Toivottavasti se kestää ja kärsii kaiken, sillä se on rakkautta. Antti Filppu Kirjoittaja on kulttuuriantropologi ja steinerpedagogi. Lue koko uutinen:

