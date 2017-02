Uutinen

Kymen Sanomat: Päätoimittajalta: Kannustuspeukkuja ja punaisia sydämiä Kirjoitin tämän kolumnin melko lailla vasemmalla kädellä. Oikea nimittäin kulkee vain kömpelösti mukana. Jouduin näet hiljattain tapaturmaan, jonka seurannaisvaikutuksina olen päässyt tutustumaan POKSin, HYKSin ja KOKSin toimintaan. En kuitenkaan nyt käsittele sairaanhoitopalvelujen järjestämistä, koska siitä riittää rivejä muutenkin. Sitä paitsi myös minä olen tuonut julki pontevan kantani sairaala-asioista jokusen kerran. Aiheena ovat hymiöt, emojit ja osanoton, myötätunnon ja muiden tunnereaktioiden ilmaisemisen muuttuminen. Suomalainen ilmaisee nyt suruun osaa ottamisensa sydän-emojilla. Tuo pikkuinen sähköiseen viestiin nipautettava symboli taitaa kertoa aika kansainvälisesti, että sen valitsija haluaa välittää lämmintä sykettä vastaanottajalle. Helsingin Sanomien (18.2.) haastattelemat tutkijat, kuolemanrituaalien digitalisoitumisesta väitellyt Anna Haverinen ja uskontotieteilijä Mari Pulkkinen, sanovat, että surusta on tullut osa sosiaalisen median käyttöä. Läheisensä menettänyt postaa uutisen Facebookiin. Sitä on kaukaisemmankin tuttavan helppo kommentoida sydämellä tai jollain muulla soveliaalla kuviolla. Vainajien Facebook-sivut jäävät elämään muistosivuina, ja virtuaalikynttilöiden sytyttämiselle on paikkansa. Jos ja kun äärimmäisen edessäkin osanotto ilmaistaan digimerkein, ei tietenkään ole ihme, että vähän pienemmistä murheista kannustetaan irti samalla konstilla. En juuri koskaan kirjoita mitään Facebook-sivulleni. Nyt leikkauksen jälkeen tein poikkeuksen. Töölön sairaalassa hyödynsin vasemman peukalon kynttä ja naputtelin raportin soten peruskurssistani. Postauksessani on 116 kommenttia. Pari kolme niistä on omia vastauksiani, mutta valtaosa sukulaisten, ystävien, kavereiden ja jopa vähän etäisempien tuttavieni kirjoittamia. Lisäksi sain muutamia muita sähköisiä viestejä, puheluita ja ihan perinteisillä terveisillä lähetettyjä toipumisen toivotuksia. Facebook-vastauksia oli höystetty emojilla jos toisella. Moni oli pistänyt symbolinsa minun raporttiini. Facebookin laskuri kertoo, että näistä 20 oli kyyneliä vuodattavia naamoja, 9 lähinnä kauhistusta osoittavia naamoja ja 9 kannustuspeukkuja. Omien viestiensä kirjoittajat olivat höystäneet sanojaan myös sydämillä punaista väriä säästämättä. Sairaalasta päästyäni tein vielä missä mennään -postauksen. Siihen sain 28 verbaalista kommenttia, 45 peukkua, 8 sydäntä ja 5 naamaa. Hurskastelematta voin sanoa, että iloitsin niistä kaikista. Eniten alhosta minua nostivat ne, jotka saivat minut nauramaan. Yhtenäkin iltana potilashuoneen valojen sammuttua oli melkein pakko purra peitonkulmaa, etten olisi nauraa tirissyt liian kuuluvalla äänellä. Päivi Taussi Kirjoittaja on Kymen Sanomien vastaava päätoimittaja. Lue koko uutinen:

