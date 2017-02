Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Presidentillä oikea matkakohde Hamina ja Kotka saavat harvinaisen vieraan ensi tiistaina. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön maakuntamatka suuntautuu tuolloin näihin kahteen merikaupunkiin. Täällä eteläisessä Kymenlaaksossa presidentin maakuntamatkan suuntautuminen Kouvolan sijasta Haminaan ja Kotkaan nostaa tietysti rintaa rottingille. Varsinkin nyt, kun etelän ja pohjoisen välit ovat olleet kovin sähköiset ja sote-vääntöjen täyttämät. Valitettavasti kouvolalaisilla on tietysti Niinistön matkakohteen valinnalle selitys, joka on myös aika uskottava. Niinistöhän vieraili Kouvolassa viime toukokuussa samalla kun tutustui Kaakko 16 -sotaharjoitukseen. Olisihan se ollut aika kummallista, jos Kouvolan alue olisi näin pienen ajan jälkeen valikoitunut jälleen presidentin vierailun kohteeksi. Joku täällä etelässä voi myös todeta, että päivä Kouvolassa oli varmasti ihan riittävä kokemus presidentillekin. Se, että kyseessä on juuri maakuntamatka, tuo tapahtumalle merkittävän painoarvon. Tuota arvoa lisää myös se, että tämä alue on Lapista alkaneen maakuntakiertueen kolmas kohde. Kaikkiaan presidentti koluaa 19 maakuntaa, joten onhan se hienoa olla ensimmäisten joukossa. Presidentin maakuntavierailu tuo alueelle paljon tervetullutta myönteistä julkisuutta. Isompikin julkisuus tosin olisi ollut saavutettavissa. Tämänhetkisen tiedon mukaan presidentin puoliso Jenni Haukio ei nimittäin ole tiistaina mukana. Se tietysti hieman syö vierailun mediahuomiota, ja vähentää ehkä myös yleisön kiinnostusta. Haukion osallistuminen vain muutamiin maakuntavierailuihin oli tiedossa jo ennen kiertueen alkamista. Hän on virkavapaalla Turun kirjamessujen ohjelmapäällikön tehtävistä ja keskittyy opintoihinsa. Poisjäänti ei siis johdu kohteesta. Maakuntakiertueen teema muuten on ”Yhdessä”, vaikka Niinistö vieraileekin useimmissa paikoissa ilman puolisoaan. Kirjoittaja on Kymen Sanomien Haminan toimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

