Kymen Sanomat: Kolumni: Kaksoisstandardin rautalankamalli Sikaa on pidetty suurin piirtein yhtä älykkäänä kuin koiraa, mutta nykytutkimuksen mukaan se on ehkä älykkäämpikin. Silti noin 98 prosenttia suomalaisista pistelee surutta poskeensa possua, ja pelkkä ajatuskin koiranlihan syömisestä yököttää. Aasiassa koira on paikoin erittäin suosittua ruokaa, jonka uskotaan tuovan syöjälleen hyvää onnea. Kasvissyöjäystäväni pitävät tätä kaksinaismoraalin malliesimerkkinä. Se, millaisia kaksoisstandardeja ihmisillä on, riippuu paljon kulttuurista. Yhteistä on kuitenkin se, että niitä on vaikea havaita, koska tulemme helposti sokeiksi itsestäänselvyyksille. Kaikkein räikeimmillään kaksinaismoraali näyttäytyy usein uskonnossa. On turha väittää olevansa kristitty, jos ei halua maksaa veroja, lausahti joku viisas kerran. Jokainen vähänkin uskontotieteistä kiinnostunut tietää, että Raamatun sanoma perustuu aina tulkintaan. Koska kulttuuri muuttuu vääjäämättä, niin muuttuvat myös tulkinnat. Kristinuskon koko historia ristiretkineen noitavainoineen on ollut verinen. Nuo hirveydet olivat kuitenkin vain aikansa lapsia, sen ajan kulttuurin tuotoksia. Viimeisen kahdeksankymmenen vuoden sisällä Suomen evankelisluterilainen kirkko on antanut periksi jo kahdelle aiemmin Jumalan tahdon vastaisena pidetylle asialle: eronneiden avioliitolle ja naispappeudelle. Tällä hetkellä kirkkoa hiertää tasa-arvoinen avioliittolaki. Jokaisen rippikoulun käyneen luulisi muistavan rakkauden kaksoiskäskyn, jota pidetään kristillisen etiikan perustana. Kristuksessa kaikki ovat yhdenvertaisia, totesivat piispat elokuussa, ja ilmoittivat samaan syssyyn, että avioliittoon ei voida vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Tasa-arvoista kirkollista vihkimistä kiihkeästi vastustavat ovat kuin se kettutarhuri, joka pillastui toimittajan kysyessä, että tekisikö tämä koirastaan rukkaset. Kirjoittaja työskentelee Kymen Sanomien toimituksessa. Lue koko uutinen:

