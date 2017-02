Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Kevätaurinko herättää järjestäjän Vielä ei ole se aika, mutta vähän keväämmällä, kun auringonpaiste muistuttaa taas ikkunoiden pesemisestä ja paljastaa pölyhiukkaset keittiön saarekkeen reunalla, minulle iskee tavallisesti kodininventointivimma. Se on vähän samantyyppinen asia, kuin loppukesästä iskevä hamsterimainen sientensäilömiskohtaus ja hillopurkkien ihailemiskausi, mutta keväällä esineet suuntaavat kulkunsa ulos kodistamme. Keväällä herää tunne, että ylimääräisestä tavarasta on hankkiuduttava eroon. Suurimmat tavarakasaumat huushollistamme löytyvät vaatehuoneista. Niihin kertyy helposti kaikenlaista ylimääräistä tavaraa, kuten mystisesti talven aikana kutistuvia vaatteita, kirpparilöytöjä, niin sanottuja kausikoristeita, lastenlasten käyttöön hankittuja leluja, harrastuksissa tarvittavia välineitä, ja niin edelleen. Kun siivous- ja järjestelyvimma iskee, tarkoittaa se käytännössä sitä, että vaatehuoneiden kaaos leviää ainakin hetkeksi muualle kotiimme. Vaatehuoneesta on kannettava ulos melkein kaikki tavarat ja vaatteet, ne on lajiteltava suoraan pois heitettäviin, kirpparilla myytäviin, säilytettäviin ja niin edelleen. Suurin työhän tapahtuu lajitteluvaiheessa, mutta tärkeintä on toteuttaa aikeensa ja luopua tarpeettomaksi käyneistä esineistä ja vaatteista. Tavaroista eroon pääseminen on nykyisin helppoa. Kirpputorit, kierrätyskeskukset, nettikirppikset ja sosiaalinen media tarjoavat meille keväisiä siivouskohtauksia saaville monta paikkaa hankkiutua eroon kaikesta ylimääräisestä tauhkasta. Kirpputoripöytiä on tarjolla eri puolilla kaupunkia, Facebook kuhisee erilaisia kirppisryhmiä ja koska omasta lähipiiristä löytyy samanhenkisiä ihmisiä, olemme pari kertaa järjestäneet yhdessä pihakirppiksen. JOHANNA VEHKALUOTO Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/02/21/Kolumni%3A%20Kev%C3%A4taurinko%20her%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4%20j%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4n/2017321925879/68