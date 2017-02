Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Emmat on taas jaettu Kuluvan kuun alussa vietettiin musiikkialan Emma-gaalaa, jossa palkittiin kotimaisia artisteja kuluneen vuoden tuloksista. Kuten useina vuosina, niin myös tänä vuona gaalan jälkeen heräsi keskustelua ja eriäviä mielipiteitä siitä, menivätkö palkinnot oikeaan osoitteeseen. Eniten negatiivissävytteistä keskustelua herätti tubettaja Arttu Lindemanin valinta yleisöäänestyksellä vuoden artistiksi. Itsekään en olisi valinnut häntä vuoden artistiksi, mutta en yhdy tuloksesta aiheutuneisiin dissaus-kommentteihin. Näkökulma ”hän on vain tubettaja, jonka fanit ovat henkilöfaneja, eivät hänen musiikkinsa faneja” ei oletettavasti perustu tutkittuun tietoon aiheesta. Mutta vaikka näin olisi, niin kyllä artistiuteen nykypäivänä vaikuttavat monet muutkin asiat kuin musiikki, vaikka sen soisikin olevan etusijalla. Päällimmäisenä kuitenkin pohdin sitä, että yleisöäänestyksenhän voittaa se, jolla on eniten, tai ainakin aktiivisimmat fanit, joten miksi palkinto ei silloin menisi oikealle, eli suosituimmalle artistille? Oma henkilökohtainen valintani olisi ollut laulaja ja lauluntekijä Ellinoora. Hän oli ehdolla peräti neljässä eri kategoriassa, mutta jäi ilman palkintoja, vaikka kuluneena vuona julkaistu omaperäinen debyyttialbumi myi platinaa ja siltä julkaistut singlet ovat menestyneet todella hyvin. Esimerkiksi erityisen hienoa, ensimmäisellä kuuntelukerralla jopa pysäyttävää ”elefantin paino” -singleä, on kuunneltu Spotifyssä jo yli 5 miljoonaa kertaa. Mutta kuten tuli ilmi, asioilla on aina monta eri puolta ja musiikkikin on aika pitkälti makuasia. Kappale joka jollekin on erityisen hieno, on jollekin toiselle mitään sanomaton, koska niihinkin vaikuttavat jokaisen persoona ja sisäinen sielunmaisema. Joten spekulointi sikseen, kaikki artistit ovat varmasti tavalla tai toisella ehdokkuutensa ja palkintonsa ansainneet. Kirjoittaja opiskelee Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa. Lue koko uutinen:

