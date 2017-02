Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Talous ja totuuden jälkeinen aika Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin valtakausi on alkanut vauhdikkaasti. Trump on ehtinyt esittää ja toteuttaa monta päätöstä, joita on hämmästelty ja tuomittukin laajalti. Yksi Trumpin huonoina pidetyistä ideoista on tuontitulli, jonka uskotaan heikentävän paitsi Euroopan vientiä, myös Yhdysvaltojen omaa tuontia. Usein talouden kurjistuessa ihmiset suuttuvat ja alkavat syyttää valtaapitäviä. Näin voidaan olettaa tapahtuvan myös Donald Trumpille. Tuontitullin toteutumista pidetään epätodennäköisenä, sillä se voisi talouden kautta heijastuen vaikuttaa myös hänen omaan kannatukseensa. Globaalin talouden uskotaan olevan niin merkittävä mahti, että myös suurten valtioiden päämiesten täytyy noudattaa sen lainalaisuuksia. Paitsi ettei täydy. Itänaapurimme suhteen olen odottanut jo vuosia, että talouden heikentymisen myötä Vladimir Putinin valta horjuisi. Näin ei ole käynyt. Kremlin propaganda on kenties saanut ihmiset vakuutettua siitä, että kaiken kurjuuden takana on länsimaat, tai mikä tahansa muu, kuin kotimainen talouspolitiikka. Yhdysvalloilla on toki vielä riippumaton media, mutta Trumpilla on oma mediakoneistonsa, joka on vahvuudeltaan varmasti Kremlin tasoinen. Trump on taitava viestijä, ja hänen sanomansa vetoaa tiettyihin ihmisryhmiin. Nyt on jo ehditty julistaa vaihtoehtoisten faktojen tai totuudenjälkeisen ajan alkaneen. Tuontitullin tai minkään muun Trumpin ehdotuksen toteutumisesta ei voida olla varmoja. Mikäli hänen päätöksensä kuitenkin notkauttavat Yhdysvaltain taloutta, voidaan kurjistuvien olojen olettaa suututtavan kansalaisia. Sen sijaan mitenkään varmaa ei ole, että suuttuneilla ihmisillä on oikeanlaista tietoa muutoksen syistä tai että he osaavat kohdistaa vihansa oikeaan kohteeseen. Totuudenjälkeisenä aikana kun voi olla vaikea tietää, mikä on totta, ja ketä kannattaa uskoa. Elina Valtonen Lue koko uutinen:

