Kymen Sanomat: Kolumni: Ryssät kyykkyyn? Viime viikot vellonut kaksoiskansalaisuuskohu näyttää useimmiten tiivistyvän kahteen kysymykseen: valehteliko Yle uutisoinnissaan (puolustusvoimien ja -ministerin mukaan kyllä, Ylen mukaan ei) ja vallitseeko Suomessa epäluulo Venäjän kansalaisia kohtaan? Kun uutisia Venäjän kaksoiskansalaisuudesta ja reaktioita näihin uutisiin lukee vähän tiheämmällä kammalla, huomaa puolustusvoimien ja -ministerin kiukun perimmäisen syyn. Kyse on lähinnä siitä, että Ylen uutisoinnista piirtyy kuva, että puolustusvoimissa on noudatettu ohjeistusta, joka ei perustu lakiin. Puolustusvoimien kannalta kiusallisimmalta näyttää siis nimenomaan tuo laillisuuspohja eikä mahdollinen syrjintä sellaisenaan. Puolustusministeri Jussi Niinistö on jaksanut toistella, ettei väitettyä ohjeistusta ole olemassa. Niinistön vastaväitteiden tason tosin kiteytti mainiosti Ylen Ykkösaamun juontaja Jakke Holvas viime torstaina: — Tehän sanotte, että en ole voinut ajaa kuudenkympin alueella sataa, koska sehän merkitsisi, että olen rikkonut lakia, ja sellainenhan ei ole mahdollista. Vaan kun tämän päivän realiteetteja outoine kiinteistökauppoineen ja sotaharjoitusten ympärillä pörräävine tuntemattomine lennokkeineen ajattelee maalaisjärjellä, ei vaikuta mitenkään mahdottomalta, että puolustusvoimien tiedustelupuolelta olisi vaivihkaa viestitelty varuskuntiin, että hei, hoidetaan homma näin, ettei Venäjän passilla pääse ainakaan... Sellaista epävirallista ohjeistusta siis, ”hyvään tarkoitukseen”. Eikä siinä olisi edes kyse epäluulosta Venäjän kansalaisia — eli ihmisiä — kohtaan, vaan Venäjän kansalaisuutta kohtaan osana itänaapurin laajempaa poliittista järjestelmää. Tuskin Suomessa on mitään ryssät kyykkyyn -asennoitumista Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisiin. Mutta naapureitaan kohtaan ylimielisesti ja aggressiivisesti käyttäytyvillä Venäjän valtaapitävillä on taipumusta käyttää kansalaisuutta osana valtapelejään. Silloin siitä tulee turvallisuusriski. Rain Kooli Kirjoittaja on suomenvirolainen toimittaja. Lue koko uutinen:

