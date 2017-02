Uutinen

Kymen Sanomat: Päätoimittajalta: Kotka nakertaa historiaansa Lapsena jyrskytimme tärisevissä busseissa. Jyrskytys kävi varmaan pikkuautossakin, jos oikein muistan. Täristysten yksi syy oli Kotkantie ja varmaan muutkin kaupungin väylät. Kuusankoskella asuvat serkut keksivät oivan, ulkonäköä koskevan nimityksen: he puhuivat näkkileipätiestä. Lapsuuteni jälkeen Kotkan tiet ja kadut ovat saaneet modernimpaa pintaa. Nupukiviä on enää harvoissa paikoissa. Nyt suunnitelmissa on vähentää niitä entisestään. Tekninen lautakunta päätti tammikuussa, että Kotkankadun lyhyelle pätkälle Kirkkokadun ja Korkeavuoren kadun välille levitetään asvaltti, kun se nyt kaipaa korjaamista. Asvaltin valinnassa painoi raha, 70 000 euron säästö. Katujen päällystäminen noilla näkkileivän näköisillä kivillä alkoi jo 1800-luvulla. Vilkkaimmillaan kiveämisiä tehtiin 1930-luvulla, jolloin ne olivat työllisyystöitä. Kotka arvosti kivimiestensä historiaa vuonna 1978 hankkimalla Allintien varteen Heikki Häiväojan muistomerkin. Nupukivi on kuulunut vahvasti kaupungin symboliikkaan. Veikko Lavi lauloi nupukivimiehistä, ja Kotka-seura on jakanut Nupukiven hengeksi nimettyä kirjallisuuspalkintoa. Pihiseekö ja sihiseekö henki täällä enää? Minusta tuntuu, että Kotka nakertaa kulttuuriperintöään. Se, mikä on omintakeista, joutaa näköjään menemään. Omintakeisen hylkääminen näkyy muussakin kuin katutöissä. Kauppatorin reunus on saamassa uuden ilmeen. Niin sanottuun Kolmijoen kiinteistöön kuuluva pikkuinen kivitalo on häviämässä ja tilalle on tulossa korkeampi asuin- ja liiketalo. Kun asian esittää kauniisti, niin talomuuri eheytyy. Kun sen sanoo rumemmin, niin maisema muuttuu paljon, paljon, paljon tylsemmäksi. Varmasti kiinteistön omistajalla on painavat syynsä toimia niin kuin toimii. Mutta ei se muuta lopputulosta. Kaunis on kaunista, ja todelliseen kauneuteen kuuluu se, että jokin poikkeaa valtavirrasta. Varsinkin pienempään poikkeaminen on kaunista, se kun ei ole mahtailevuutta. Juu, en syö hapanhaita. En ole maistanut, ja torjuin ehdotuksen jo ennen sen tekemistä, kun joskus kauan sitten kävin Islannissa. En kannata kaiken ruokaperinteen vaalimista. Tai en ainakaan itse osallistu siihen, mikä ajatuksena ei maistu. Kun kerran kalansäilytystekniikka on parantunut, en halua sellaista, mikä herättää pilaantuneen mielikuvan. En innostu kaikista suomalaisistakaan perinneherkuista. En kotioloissa aloita aamuani hellan sytyttämisellä. En matkusta hevosella ja rattailla. En... Tietysti maailma muuttuu. Ei kaikkea vanhaa voi vaalia. Eikä varsinkaan ole pakkoa, että jokaisen pitäisi henkilökohtaisesti pönkittää historiaa. Mutta kyllä sitä saa surra, että kaupunkikuva tylsistyy. Päivi Taussi Kirjoittaja on Kymen Sanomien vastaava päätoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/02/12/P%C3%A4%C3%A4toimittajalta%3A%20Kotka%20nakertaa%20historiaansa/2017321882682/68