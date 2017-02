Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Herkkiä hetkiä pankissa Kilpailutus ei ole vain kuntien ja yritysten maailmaa. Se on todellisuutta tavallisille kuluttajille. Ennen tuotteen tai palvelun ostamista moni miettii, kumpi ratkaisee: aiemmat hyvät kokemukset vai hinta. Pankkisuhde on herkkä asia. Lainan kysyminen vetää monen olon nöyräksi, vaikkei syytä olisikaan. Pankissa lainanhakija kertoo taloutensa faktat ja virkailija kertoo millaista lainaa on mahdollisuus hakea. Kaava on kaikille lainanhakijoille tuttu, mutta silti jännittää. Vähän samalla tavalla kuin ennen katsastuskonttorilla. Lopputulos ei ole omissa käsissä. Asiakassuhteet pankkeihin ovat usein pitkiä. Lainanhakuhetkellä kilpailuttaminen kannattaa: mikä on marginaali, mitä muita kuluja lainasta tulee? Hain asuntolainaa. Päätin käydä neuvottelemassa neljässä pankissa. Koska tämä ei ole vauva.fi eikä suomi24, en nimeä pankkeja. Etukäteen toimittamieni tietojen perusteella neuvottelu järjestyi kahdessa. Ei kiitos -vastanneiden pankkien perustelut eivät liittyneet maksukykyyni. Ensimmäinen vastaus: elämäntilanteesi on nyt niin sekava, että tämä ei ole paras hetki hakea lainaa. Toinen vastaus: kuulostaa siltä, että sinulla on mielenterveysongelmia. Puhelut olivat niin absurdeja, etten keksinyt mitään puolustuksekseni. Myöhemmin olennaisimmiksi vastakysymyksiksi ovat tiivistyneet: Millaisessa elämäntilanteessa teiltä saa hakea lainaa? sekä Mikä terveydenhoitoalan koulutus sinulla on? Sain tutulta virkailijalta neuvon kirjoittaa kokemukset muistiin. Voisin lähestyä pankkeja ja valittaa. En osannut ajatella valittamisen johtavan mihinkään. Asiakkaalla ei ole muuta valtaa kuin äänestää jaloillaan. Lähes kaikki pankkiasiat voi hoitaa verkossa. Kehitys on tainnut edetä niin pitkälle, että pankissa asiakkaan kohtaaminen on muuttunut liian harvinaiseksi. Kieltäytyäkin voi kohteliaasti, siihen ei tarvita minkään alan koulutusta. Nykyisessä pankissani sekin osataan. Tiina Katajisto Kirjoittaja on Kymen Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

