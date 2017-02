Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Piuhat poikki Kotkan viisivuotinen yritys realisoida Kymenlaakson Sähkö Oy:n omistuksensa on tulossa maaliin. Prosessin pituus ja värikkäät vaiheet kertovat kuntaomistamisen vaikeudesta. Sähköosakkeet ovat olleet sinällään hyvä sijoitus. Nyt 70 miljoonan arvoiseksi noteerattu osakepotti tuotti osinkoina viime vuonna kolme miljoonaa euroa. Yli neljän prosentin korkotuotto on nykymaailmassa hyvä. Se on tietysti alaraja, kun Kotkan päättäjät lähiaikoina miettivät kauppasumman käyttämistä. Velanmaksulla ei vastaavaan tuottoon pääse. Kauppahinta olisi voinut kohota korkeammaksikin, jos KSOY:n kaikki kuntaomistajat olisivat kyenneet myymään koko puljun yhdessä sijoittajille. Kotkan kannatti irrota yhtiöstä siksi, että kumppanit ovat mukana sekalaisin motiivein. Viisivuotinen selvittelyjen, vaihtoehtojen ja äkkikäännösten prosessi kertoo, että kaikki omistajat eivät ole kiinnostuneita yhtiön ja omistuksensa arvon vahvistamisesta vaan ovat valmiit sotkemaan muita intressejä ratkaisuihinsa. Kuntien omistajapolitiikka on jämähtänyt esimarkkinatalouden aikaan. Kotkan kannatti irrota KSOY:stä siksikin, että sähkönjakelun pitkän aikavälin näkymät ovat muuttumassa. Monopoli ei tulevaisuudessa ole välttämättä niin vahva ja tuottoisa kuin nyt. Parempi jättää se osaavampiin käsiin. Miksi valtioenemmistöinen Fortum olisi muuten irronnut vanhasta perusbisneksestään? Jos talousnousu jatkuu, lähivuodet tulevat olemaan sähköyhtiöille hyviä. Mutta KSOY:n oma tiedote viime vuodelta kertoo, että nopeimmin kasvava ilmiö sen toimialueella on pientuotanto. Omilla aurinkopaneeleilla tai pientuulivoimaloilla itselleen sähköenergiaa tuottavat ihmiset tarvitsevat sähkönsiirtoa vähemmän. Tällä hetkellä pientuotanto on vielä marginaalista, mutta se voi kasvaa nopeastakin. Samaan aikaan sähköyhtiöiden täytyy kasvattaa investointeja verkon varmuuteen. Fortumilta sähköverkon ostaneen Carunan tapaus kertoo, ettei kuluja voi surutta siirtää kuluttajille. Seppo Häkkinen Kirjoittaja on Kymen Sanomien yhteiskuntatoimittaja. Lue koko uutinen:

