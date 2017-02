Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Geenien kertomaa Löysin itsestäni hieman yllättäen sukututkijan. Yllättäen sen vuoksi, että kuulun niihin ihmisiin, jotka pitävät sukulaisiinsa yhteyttä pääasiassa joulukorteilla. Siitä huolimatta, tai ehkä juuri sen vuoksi, päätin aloittaa sukupuuni rakentamisen. Isoisovanhempien tuntematon tausta veti myös puoleensa. Sukulaisten kertomusten pohjalta mieleeni oli hahmottunut hajanainen tarina ottopojasta, venäläisestä ratsumiehestä ja laivasta Turun satamassa. Kiehtova mysteeri vaati selvittämistä. Digitalisaatio ja dna-testaukset ovat tuoneet sukututkimuksen pölyisistä arkistoista nykyaikaan. Kotikoneella voi selata digitoituja kirkonkirjoja, ja kaupallisella dna-analyysillä kuka tahansa voi selvittää omaa historiaansa vuosisatojen päähän. Lähetettyäni dna-näytteen laboratorioon kilahti sähköpostiini muutaman viikon kuluttua viesti. Yhdellä kilkkauksella eteeni avautui sivukaupalla tietoa itsestäni. Testitulos kertoi niin silmänvärini, mieltymykseni kofeiiniin kuin myös sen, kuinka monta prosenttia perimässäni on neandertalin ihmistä. Tulosten mukaan olen 76-prosenttisesti suomalainen. Loput sukujuuristani tulevat Länsi- ja Itä-Euroopasta. Sukuhistoriani selvittäminen ei ole muuttanut elämässäni juurikaan mitään. En ole potenut identiteettikriisiä, ja mysteeri, jota lähdin selvittämään on yhä lopullista vastausta vailla. Jatkan matkaa juurilleni tiedonjanon vuoksi. Minulle kyse on salapoliisintyöstä, jossa jokainen uusi johtolanka tuo iloa ja vie syvemmälle menneisyyteen. Niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, historiansa tunteminen voi myös tuoda perspektiiviä elämään. Paikantaessani kartalta dna-sukulaisiani Venäjällä, Saksassa tai Puolassa välimatkat lyhenevät ja rajat hälvenevät. Olemme lopulta samaa heimoa. Kanerva Jalarvo Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/02/07/Kolumni%3A%20Geenien%20kertomaa/2017321874498/68