Kymen Sanomat: Kolumni: Pyhä elämä, hyvä kuolema Isäni eli liian pitkän elämän. Jos minulla olisi ollut valta, hänen elämänsä olisi ollut viikkoa, kenties kahta lyhyempi. Viimeisinä päivinään isäni ei ollut enää tässä maailmassa. Vahva kipulääkitys piti hänet tiedottomana. Lyhyinä havahtumisen hetkinään hän heittelehti sairaalavuoteessa ja äänteli, koska ei kyennyt enää puhumaan, olisiko enää edes osannut? Isän poismeno oli helpotus meille kaikille, eritoten hänelle itselleen. Yli 60 000 suomalaista on allekirjoittanut kannatusilmoituksen eutanasian eli armokuoleman laillistamisesta Suomessa. Kun lääketiede ei pysty lievittämään kuolevan ihmisen kipuja ja hän haluaa omasta tahdostaan kuolinapua, eutanasia merkitsee kannatusilmoituksen mukaan hyvää kuolemaa. Myös minä olen hyvän kuoleman kannattaja. Toivottavasti meillä kaikilla hyvää kuolemaa kannattavilla ja myös sitä vastustavilla on tulevaisuudessa mahdollisuus eutanasiaan, jos elämämme ei enää fyysisesti ole elämisen arvoista. Milloin sitten on oikea aika kuolla? Armokuoleman tavoitteena on sietämättömän kärsimyksen lopettaminen. Jos kärsii, kärsii kovasti, mutta haistaa, kuulee ja näkee, ehkä tuntee kosketuksen, niin kestääkö kivun ja kärsimyksen sen tähden, että saa olla olemassa? Vaikka eläisi vain muistoissa, kuvitelmissa, unissa tai harhoissa, niin olisiko valmis vaihtamaan ne siihen, että jäljelle ei ehkä jäisi enää mitään? Ihan pieni, melkein mitätön liike, tunne tai ajatus voi olla korvaamaton silloin, kun ei muuta elämää enää ole. Toisen elämän loppumisesta päättäminen on vaikea ratkaisu, jos ei kuoleva siihen enää itse kykene. Eutanasiaa vastustetaan uskonnollisiin lakeihin ja eettisiin säännöstöihin sisältyvällä määräyksellä surmaamisen kiellosta. Ihmisen elämä käsitetään pyhäksi. Kuoleminen on kuitenkin se viimeinen osa maallista elämää. Miksi kuoleman pitäisi olla huono, kun se voisi olla hyväkin? Kirjoittaja on pyhtääläinen vapaa toimittaja. Lue koko uutinen:

