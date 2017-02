Uutinen

Kymen Sanomat: Sisältöjohtajalta: Kovin vaitonainen pääministeri Sipilä Aika on ollut pullollaan poliittisesti kiinnostavia aiheita. Liikenneverkko, kaksoiskansalaisuus, talouden kehitys ja maailman muuttuminen. Niistä on riittänyt puhetta, ja kommentoijia on ollut paljon. Mutta missä on pääministeri Juha Sipilä (kesk.)? Teorian mukaan valtatyhjiöillä on tapana täyttyä. Viestintä on vallankäytön väline. Kun Sipilä on vaiti, ovat hallituksen eri ministerit olleet otsikoissa ajankohtaisten asioiden kommentoijina. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) kaatui rähmälleen surkeasti suunnitellun liikenneverkkoesityksen kanssa. Kun selvityksestä nousi kohu, Sipilä puolusteli vaisusti oman puolueensa ministeriä. Kun hanke kaatui, Berner jäi yksin raadeltavaksi. Kaksoiskansalaisuuden ympärillä vellova kohu on saanut puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) liipaisinsormen sen verran herkäksi, että hän on ampunut asiasta uutisoinutta Yleä valeuutisten levittelystä ja vaatinut riippumattoman tiedotusvälineen laittamista ruotuun. Sipilä on tällä kertaa pysynyt katsomossa hallituksen ja Ylen välisessä sanailussa. Maanantaina kokeneet ulkopolitiikan konkarit Erkki Tuomioja (sd.) ja Ilkka Kanerva (kok.) keskustelivat maailman muuttumisesta ja myös kaksoiskansalaisuudesta Ylen A-studiossa. Kaksikon puheet olivat vakuuttavia. He onnistuivat liennyttämään kohua, ja rauhoittamaan ihmetteleviä kansalaisia. Tällaista odottaisi pääministeriltä, jolla on eniten poliittista valtaa Suomessa. Poliittisen tyhjiön täyttää taitavasti tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Niinistö kommentoi sujuvasti myös sisäpolitiikkaan kuuluvia asioita. Kansa tykkää. Gallupsuosio hipoo ennätyksiä. Sipilän poliittinen ura on ollut rakettimainen. Kempeleläinen diplomi-insinööri vei tuoreena puheenjohtajana keskustan vaalivoittoon ja itsensä pääministeriksi. Alussa kameroille esiintyi energinen mies. Kun politiikka on tarjonnut Sipilälle pidempää oppimäärää, on totisuus lisääntynyt, ja nykyisin pääministeri jopa väistelee mediaa. Jossain tapauksessa se voi olla perusteltua, mutta viime viikkojen vaikenemista on vaikea ymmärtää. Kauppalehti Optio kirjoitti yhdeksän sivun jutun Sipilästä. Otsikossa luki ”Mielensäpahoittaja”. Se kertoo paljon pääministeristä, jonka mediataidot ovat osoittautuneet kehnoiksi. Jos Sipilä kokee saavansa kritiikkiä, hän kääntää selkänsä. Onko politiikka sittenkin tuottanut Sipilälle suuren pettymyksen? Ovatko prosessit omimmillaan yrityksessä, jossa maailman murheita ei tarvitse selittää? Kunhan suorittaa, ja tuloslaskelma kertoo onnistumisesta. Lue koko uutinen:

