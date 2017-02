Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Jäähyväiset sivistykselle Lapsena minulle opetettiin, että on kaksi asiaa joista ei ole sivistynyttä keskustella: raha-asiat ja ulkonäkö. Vaikuttaa siltä, että maailma on nytkähtänyt ylösalaisin, sillä nykypäivänä nimenomaan nämä aiheet ovat jatkuvasti esillä.Härskiin rahalla rehentelyyn törmää jatkuvasti, eikä ihmisistä vaikuta olevan kiusallista puhua varallisuudestaan. Suhteellisen köyhyysrajan alapuolella eläviä on Suomessakin 12 prosenttia väestöstä, mutta se ei kiinnosta hyvin toimeentulevia. Onhan meistä jokainen oman onnensa seppä.Hyvä antaa vähästään, paha ei paljostakaan -sananlaskua ei muistella aikana, jona egoismi on kasvanut huimiin mittasuhteisiin. Oma hyvinvointi on aina etusijalla. Kristillisiin arvoihin pohjautuvan vaatimattomuuden on korvannut kaikennielevä ja häpeilemätön ahneus. Onpa olemassa jopa uskonnollinen suuntaus, jonka mukaan omaisuuden suuruus on suhteessa jumalan suosiollisuuteen. Minä kun muistelin tämän tulkinnan kuultuani raamatunkohtaa, jossa puhuttiin jotain kamelista ja neulansilmästä.Edesmennyt isoäitini totesi 90-luvun laman kurimuksessa, että tilanne on hirveämpi kuin sota-aikana. Silloin kuulemma yritettiin auttaa hädänalaisia ja vedettiin yhtä köyttä. Jos mummi eläisi nykypäivänä, hänellä saattaisi olla niin painavaa asiaa, että poytälevy natisisi nyrkin alla. Nykyinen Yhdysvaltojen presidentti kehuskeli vaalidebatissa veronkierron olevan merkki älykkyydestä. Meillä kotimaassa selvitellään ministeritason rahoituskuvioita samaan aikaan, kun kansaa vaaditaan osallistumaan yhteiskuntatalkoisiin, joissa kärsivät eniten pienituloiset. Työttömyys on kyntänyt historiallisen syvällä, mutta onnekkaampi kansanosa katsoo oikeudekseen halveksia ”sossupummeja” ja ”vapaamatkustajia”. Kaiken lisäksi sivistystä ei pidetä enää minkään valtakunnan pääomana.Entäpä se ulkonäkö? Selatkaa hetki Instagramia.Kirjoittaja työskentelee Kymen Sanomien toimituksessa. Lue koko uutinen:

