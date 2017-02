Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: All inclusive -kierre All inclusive -matkat ovat yleistyneet viime vuosina. Toki päätelmä perustuu vain omaan mutu-tuntumaan, mutta uskon näin olevan. Ainakin, kun netin hotellitarjontaa selaa, tarjolla on runsaasti all inclusivea joko hintaan sisältyvänä tai sen voi ostaa varauksen yhteydessä. Kieltämättä kyseessä on matkailijalle vaivaton tapa. Erityinen kohderyhmä all inclusivelle ovat lapsiperheet ja tietysti se porukka, joka haluaa nauttia lomalla myös arkea runsaammasta juomatarjonnasta. Käväisin pikalomalla eli viikon matkalla jokunen aika sitten Afrikassa. Kyseessä oli all inclusive -matka. Se oli tietoinen valinta, vaikka tiedän hyvin, että isot hotelliketjut kurjistavat paikallisia pieniä ravintolayrittäjiä sitouttamalla rannekkeillaan turisteja syömään ja juomaan hotellialueella. Myös paikallinen pienyrittäjä, jolta ostin esittelykierroksen, totesi vihaavansa all inclusive -hotelleja. Syy on juuri tuo aikaisemmin mainitsemani. En kuitenkaan suoraan veisi savimajan taakse ammuttaviksi meitä all inclusive -matkan aina välillä ostavia. Kotona ennen matkaa tekemäni laskelmat vahvistuivat matkan jälkeen eli paljon halvemmalla matka toteutui kuin pelkän hotellimajoituksen ostamalla. Valitettavasti paikalliset pikkuyrittäjät ovat nimittäin monessa paikassa nostaneet hintansa niin korkeiksi, että niiden palvelujen käyttäminen ei tunnu mielekkäältä. Syy koviin hintoihin lienee ainakin osaltaan se, että niillä yritetään saada all inclucive -hotellien johdosta pienentynyttä myyntiä paremmin kannattavaksi. Kyseessä on all inclusive -kierre. Pitäisi suosia paikallista, mutta se maksaa enemmän. Turisti ei kuitenkaan ole hyväntekijä. Ja niille, jotka sanovat, että tosi paikallisissa ja kaukana turistialueista sijaitsevissa paikoissa saa vielä ruokaa ja juomaa halvalla. Siitä vaan, mutta on syytä olla imodiumit mukana. Antti-Jussi Larvio Kirjoittaja on Kymen Sanomien Haminan toimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/02/02/Kolumni%3A%20All%20inclusive%E2%80%89-kierre/2017321851765/68