Kymen Sanomat: Kolumni: Pieniä ja kovia historianpalasia Lapsuudenkotini purettiin sinä vuonna, kun täytin kaksitoista. Elettiin aikaa, jolloin Kotkansaarelta oli jo kadonnut yksi jos toinen puutalo kerrostalojen tieltä. Kauppahalli oli enää muisto vain, ja lukuisat lähikaupat väistyivät markettien tieltä. Kaupunkikuva muuttui ja on muuttunut monta kertaa sen jälkeenkin. Ei siinä mitään. Talojen rakentaminen ja purkaminen on yhtä normaalia kuin elollisten syntyminen ja kuoleminen. Nyt on muuttumaisillaan myös äänimaisema, kun Kotkan kaupunki vaihtaa nupukiviä asvalttipäällysteeseen. Suhteeni nupukiviin on monitahoinen. Rypistän otsaani joka kerran, kun ajan Kymenlaaksonkatua Kotekon ohitse. Siinä perunapellossa rytyyttäessä meinaavat keskiösuojien ohella irrota takahampaiden paikat. Jostain kumman syystä muut nupukiviosuudet eivät häiritse minua yhtä paljon. Ymmärrän kuitenkin linja-autonkuljettajien tuskan. Kun monta kertaa päivässä jyristelee isolla ajokillaan Kirkkokadulla ja Kotkankadulla, tekee taatusti mieli siirtyä asvaltointikoneen puikkoihin ja tasoittaa tie vaikka itse. Toisaalta harmittaa se, että nupukivien mukana katoaa pala Kotkan historiaa. Kivityö oli erityisen arvokasta 1920- ja 30-luvuilla, kun yleismaailmallinen lama iski Kotkaan. Kaupunki teetti nupukiviä työttömyystöinä, ja halukkaita tekijöitä oli tungokseksi asti. Pisin yhtenäinen nupukivitie ulottui aikoinaan Kotkansaarelta Kyminlinnaan asti. Nyt jäljellä on enää pätkiä — pian entistä vähemmän. En tiedä, mikä on Kotkansaaren loppujen nupukivikatujen kohtalo. Haminassakin perinteistä päällystettä on enää kovin vähän. Jos nupukiviä tulee joskus kovin ikävä, täytynee Haminan-visiiteillä kurvata pari ylimääräistä kierrosta Raatihuoneentorilla. Kirjoittaja on Kymen Sanomien uutistuottaja. Lue koko uutinen:

