Kymen Sanomat: Kolumni: Kuinka kätevää Tein jokin aika sitten jutun elintarvikkeista, jotka on luotu helpottamaan ihmisten arkea. Tai uusavuttomille, kuten joku kyynisempi saattaisi ilmaista. Esimerkkeinä kerroin muiden muassa kuoritusta sipulista ja valmiiksi erotelluista kananmunanvalkuaista. Vastaavia tuotteita riittää enemmänkin. Mitä pidätte näistä? Lihapuolella hilpeyttä herättivät muutamia vuosia sitten lenkkimakkarakuutiot. Sama kamaa kuin vieressä myytävä lenkki mutta selkeästi korkeammalla kilohinnalla. Moni on pyöritellyt silmiään myös maksamakkaraviipaleille. Sekä valmiiksi paistetulle kanalle. Juustopuolella luovuus vasta kukkiikin. Kilohinnan saa pompahtamaan pilviin, kun valitsee suosikkituotteestaan valmiiksi murustetun, palastellun, puikuloidun tai siivutetun version. Katsokaa vaikka mozzarellaa. Tarjolla on kaikkea mahdollista helmistä jättitahkoihin. Kasvispuolella ollaan kuitenkin pääty kaikkein pisimmälle. Pakastepuolelta löytyy valmiiksi pilkottua sipulia ja chiliä. Kypsytetyt avokadot ja mangot ovat jo arkipäivää. Ananasta saa kuorittuna ja pilkottuna ja uuniperunoita folioon käärittynä. Tuorein uutuus on Pirkan lanseeraama kukkakaaliriisi, joka on hienompi nimi hienonnetulle kukkakaalille. Kuinka kätevää! Maailmalla ollaan kuitenkin vähintäänkin yksi askel edellä. Facebookissa kiersi jokin aika sitten kuva valmiiksi kuoritusta appelsiinista, joka oli sullottu muovirasiaan. Kuvatekstinä oli osuvasti: Voi, kunpa luonto olisi keksinyt jotain, mikä suojaisi tätä hienoa hedelmää. Kanadasta on bongattu kuorittuja avokadoja. Huvittavin esimerkki lienee kuitenkin brittiläisen Tesco-ketjun päätös korvata kaarevat croissantit suorilla. Sirppimäisiin kun on liian työlästä levittää hilloa. Kuinkas muutenkaan. Kirjoittaja on Kymen Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

