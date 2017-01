Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Suuren unelman haamut Olemme siirtyneet pop-kulttuurin ajasta populistikulttuuriin. Median taivaalla rumasti alkanut haamuratsastus jatkuu villin lännen tyyliin. Kaikki Nuoret ja Vanhat Pyssyt paukkuvat ilman glooriaa. Loppuu tarina Young Guns -elokuville uskollisesti tai ei, Billy the Kid oli esiaste nykypäivän ruutujen takaa pilkistävälle kiss my assille. Natsit äänestivät samaa twerkkaajaa, jolle Israel antoi siunauksen. Venäjä taputti. Ehkä siellä pelättiin, Clinton puhui ydinaseista. Donald itse laski mahdollisuuksiensa löytyvän uskon äänien joukosta. Eturistiriitajärjestöjä oli ajamassa asiaa, Catholic women for Trump jne. Media haistatti. Jäi heidän totuudestaan varjo esiin. Kuka loi hirviön, mitä oikein tapahtui? Realitysarjojen maailma muuttui todeksi. Mistä vihapuhekultt(uur)imme onkaan kehkeytynyt. S.O.S. mediassa on halveksuntaa, sekasortoa ja ali-inhimillistä tunnelmaa. Saara Aallot sikseen, sehän oli hienoa, taiteen haudasta Goethekin myöntää. Mutta on nähtävä meri taustalla. Kykyihinsä uskova ja työtä tekevä voi päästä mihin tahansa. Tätä valttia Obama käytti. Ja Trump, kuten Tarotin 22 Major Arcanaa nimitetään, kuvaa myös oman tositelevisionääriliike-elämänsä tähteä. Mutta mikä korteista? Maailman paras maa veti pakasta uutisankan. Ennustukseni on, Suuren Amerikan haamu on kohdattava. Minkä on mentävä pois, on ensin tultava esiin. Katsokaa suomalaista unelmaa, jonka talvisotahenki kummittelee. Kansakunnan kaapin päälle kohonnut ystävä kysyi: ”Mistä kumpujen yöstä näitä nousee?” Tutkijat kertovat huomenna, kuinka olisi pitänyt ymmärtää mytologista ja henkistä ulottuvuutta, niin kansanomaisesti kuin akateemisestikin. Samassa veneessä on koko ihmiskunta, ja tulee olemaan niin kauan kuin virta venettä vie. Olemme yhteisten asioiden äärellä, eivätkä muurit pidättele haamuja. Antti Filppu Kirjoittaja on kulttuuriantropologi ja steinerpedagogi. Lue koko uutinen:

