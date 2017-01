Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Muurikaupunki Hamina pysyy perusluonnolleen uskollisena. Se ei helly raottamaan linnoituksen porttia edes pakolaislapsille. Muurien suojassa ja ympyräkatuja kiertämällä jalostunut perusluonne ”Hamina ensin” on vahva. Se yhdistää lavean puoluekentän perussuomalaisista vihreisiin. Muualla maassa jälkimmäiset ovat tarkkoja humaanista ja liberaalista imagostaan, mutta Haminassa puolue pyrkiikin tuplaamaan kannatuksensa. Kaupunginhallituksen perustelu resurssien niukkuudesta ontuu. Onko puolueilla ja kaupunginhallituksen poliitikoilla parempi tuntuma sosiaali- ja terveyspalveluiden resursseihin kuin asiantuntijalautakunnalla tai sen virkakunnalla? Ehkä kaupunginhallituksen puheenjohtaja sovelsi lausunnossaan suuressakin maailmassa muotiin tullutta vaihtoehtoisen faktan periaatetta. Valtio olisi maksanut pakolaisten kulut. Hamina olisi voinut palkata valtion rahalla parisenkymmentä työntekijää huolehtimaan nuorista. Kuinka piskuisen Pyhtään resurssit riittävät selvästi suuremman joukon vastaanottoon? Nettikeskustelussa joku vertasi Haminaa Asterix-sarjakuvasta tunnettuun gallialaiskylään, joka yksin vastustaa Rooman maailmanvaltaa taikajuomansa voimalla. Vertaus toimii myös laajemmin Haminan ulkopolitiikkaan. Linnoitusmuurien sisältä kaikuu maailmalle sotilasmusiikkia, mutta se ei taida taikajuomaksi riittää. Huippuyrityksensä Googlen hakukoneiden kohinaa Hamina ei ole markkinoinnissaan onnistunut vahvistamaan. Muuristrategian tulokset eivät ole kehuttavia. Väestökato kiihtyy ja jäljelle jäävät ikääntyvät. Nykyisen hallinnon toimikaudella asukasmäärä on tippunut yli viidelläsadalla. Valtion viranomaiset pakkaavat mappejaan ja jättävät vanhan raatihuonekaupungin. Kaupalliset palvelut hiipuvat. Hamina tarvitsisi kipeästi uusia työpaikkoja ja nuoria asukkaita. Muureja vahvistamalla se tuskin onnistuu. Seppo Häkkinen Kirjoittaja on Kymen Sanomien yhteiskuntatoimittaja. Lue koko uutinen:

