Kymen Sanomat: Kolumni: Siltarumpu soi Keskustapuolueen Mika Lintilä on ministerinä tuore, mutta poliitikkona vanha kettu. Sen Lintilä osoitti tällä viikolla antamalla tyylipuhtaan näytteen perinteisestä siltarumpupolitiikasta. Siltarumpupolitiikaksi on kutsuttu sellaista valtakunnan tason politikointia, jossa poliitikko haalii näyttävästi rahaa tai muuta hyvää omaan vaalipiiriinsä. Siltarumpu viittaa tiemäärärahoihin, joiden junailemisella kotimaakuntaan monet poliitikot vuosikymmenten kuluessa ovat nostaneet mainettaan. Siltarumpupoliitikon tunnusmerkki on se, että kun vastakkain ovat valtakunnan etu ja maakunnan etu, siltarumpumies valitsee aina maakunnan. Vaasan vaalipiiristä tuleva Lintilä veti Tesla-kisassa kotiin päin enemmän kuin laki sallii ja erittäin härskisti. Lintilän jyrän alle jäivät paitsi ehkä kansakunnan etu niin myös Finpron ja ministeriön virkamiehet. Muutama tunti ennen Lintilän Vaasa-liputusta saman ministeriön virkamies korosti julkisuudessa, että Suomesta tarjotaan Teslalle useita mahdollisia sijoituspaikkoja, joista Tesla voi valita. Lintilällä tuli kiire tehdä esikarsinta Vaasan hyväksi, kun Kotkan—Haminan seutu oli tulossa samalle areenalle pelottavan vahvalla esityksellään. Pelin piti olla reilua, mutta sitähän se ei sitten ollutkaan. Ja siltarumpu soi. Numeroiden valossa on helposti nähtävissä, että pelkästään akkutehtaan logistiikkakustannukset Keski-Pohjanmaalta voivat olla vuodessa satamiljoonaa euroa suuremmat kuin Etelä-Suomesta. Mitään varsinaisia etuja Kaakkois-Suomeen nähden Vaasan-seudulla on vaikea nähdä, eikä niistä ole ainakaan kerrottu. Lintilä sanoo, että Vaasan etuna on vahva ekosysteemi. Ihan heti en sitä akkuihin liittäisi. On selvää, että miljardiluokan investoinnin saamiseksi Suomeen olisi pitänyt avoimesti selvittää, mikä on kaikkein paras ja kilpailukykyisin vaihtoehto, jota Tesla-yhtiölle tarjotaan. Jos reilun kisan jälkeen tulos olisi Vaasa, niin hyvä sille. Lue koko uutinen:

