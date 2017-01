Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Amerikka on aina ollut ”ensin” Presidentti Donald Trump – miten erikoiselta se kuulostaakin – on pannut toimeksi. Hän irrottanut Yhdysvallat Tyynenmeren alueen vapaakauppasopimuksesta, evännyt abortin kannattajien avustusrahat ja pannut jumiin virkamiesten palkkaamisen, muualle kuin armeijaan. Lisäksi hän lupasi leikata yritysten veroja ja aloittaa Juha Sipilän hallituksen tapaan normien purkutalkoot ja vähentää sääntelyä ainakin 75 prosenttia. Trumpin toiminnan pontimena on tehdä ”Amerikka jälleen suureksi”. Toinen iskulause kuuluu, että ”Amerikka ensin”. Yhdysvaltain työttömien ongelmat ovat varmaan oikeita ja hätä ymmärrettävää. Täältä Euroopasta katsottuna herää silti kysymys, milloin Yhdysvallat muka on lakannut ajamasta omia etujaan ja milloin se on joutunut jotenkin sivustakatsojaksi. Toisen maailmasodan jälkeinen aika on ollut Yhdysvaltain ja amerikkalaisuuden voittokulkua. Maailman suurin ydinasemahti on ulottanut lonkeronsa joka puolelle maailmaa. Sen maailmantaloutta hallitsevat suuryhtiöt ovat olleet hyvin tarkkoja oikeuksistaan. EU:n suuntaan neuvoteltu vapaakauppakauppasopimus TTIP eri suinkaan kaadu trumpilaiseen protektionismiin vaan EU-maiden epäoikeudenmukaisina pitämiin sopimusehtoihin USA:n hyväksi. Viihdemaailma, elokuvat, musiikki ja kaikki some-maailman keksinnöt ovat lähes täysin Jenkkilästä peräisin. Voimavaroillaan Yhdysvallat on imenyt maailman viisaimmat aivot yliopistoihinsa. Ei Bengt Holmström olisi Nobelia pokannut, jos olisi jäänyt Kauppakorkeaan norkoilemaan. Maailman taloudellisen järjestelmän näkökulmasta on ollut hyvä asia, että osa tuotannosta on siirtynyt USA:sta Kiinaan, Meksikoon ja muualle. Se on esimerkiksi nostanut 500 miljoonaa kiinalaista köyhyydestä. Sitä ennen kehitysmaat ovat olleet Yhdysvalloille vain raaka-aineiden tuottajia. Kirjoittaja on mielipidetoimittaja. Lue koko uutinen:

