Kolumni: Kaksinaismoralistin hiilijalanjälki

Kävin Thaimaassa lomamatkalla. Reissu oli monella tapaa elähdyttävä ja ajatuksia herättävä, kuten parhaat reissut oman välittömän elinympäristön ulkopuolelle ovat. Paluumatkalla lentokoneessa istuessani ja hiilijalanjälkeä taivaalle suihkiessani tulin ajatelleeksi niitä jälkiä, joita jätämme maailmaan. Keskiajalla katolinen kirkko keksi rahastaa ihmisiä anekaupalla. Ihmisille uskoteltiin, että rahalla saa lyhennettyä kuoleman jälkeistä aikaa kiirastulessa. Nykyajan anekauppaa lienee joidenkin lentoyhtiöiden sivuilla tarjottu mahdollisuus hyvittää rahallisesti oman lennon aiheuttama hiilijalanjälki. Lentoyhtiöt käyttävät lahjoitukset haluamiinsa kehitysprojekteihin. Tarjolla ei ole paikkaa taivaassa, mutta taivaalle pääsee, ja vielä puhtaalla ekologisella omallatunnolla. Hyvitetty hiilijalanjälki aiheuttaa minussa huvittunutta hymistelyä. Ajatus on varmasti vilpitön, mutta en voi olla miettimättä, nauravatko ihmiset vuosisatojen päästä hyväuskoisuudellemme. Mahdollisuus hyvittää hiilijalanjälkensä tuntuu olevan todiste aikamme kaksinaismoralismista, jossa olen itsekin aika hyvä. Ostamme trendikkäästi avokadoja ja härkistä, lajittelemme biojätteemme ja samalla lentelemme maailman toiselle puolelle toteamaan, että "hyhhyh, onpa täällä likaista". On hetkiä, jolloin en viihdy kaksinaismoralistin nahoissani. Hetkiä, jolloin ymmärrän, että huoleni napajäätikön sulamisesta ei vaikuta haluuni käydä reissussa toistekin. En keksi matkalleni mitään ekologista perustelua. Sen sijaan matkat voivat johdattaa sen oivalluksen äärelle, että on tuhansia ja satoja tuhansia tapoja elää. Wokkipannun ja rottien kanssa Chinatownin kaduilla päivystämisessä ei ole mitään ihmeellistä. Se on elämää. Silti toivoisin, että meistä ihmisistä jäisi jäljelle jotain muutakin kuin isot kasat muovia ja törkyä Bangkokin kaduille. Kirjoittaja on Kymen Sanomien uutistoimittaja.

