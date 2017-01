Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Media tuo maailman kotiini Televisiosta jonkin aikaa sitten tullut Pikku Kakkosen juhlalähetys sai ajatukseni karkaamaan omaan lapsuuteeni ja televisioon, jonka kuva oli mustavalkoinen. Olen syntynyt vuonna 1973 ja kotonani on aina ollut televisio. Jossakin vaiheessa kuvakin muuttui värilliseksi. Varhaisimmat ohjelmamuistoni liittyvät lastenohjelmiin, Noppaan ja Pikku Kakkoseen. Kanavia oli silloin kaksi. Myöhemmin katsoimme ahnaasti niin Ritari Ässät kuin Ihmemiehetkin. Tietokilpailujen kulta-aikana sohvaperuna tuijotti Onnenpyörää ja Megavisaa. Televisioruudun koko oli ensimmäiset parikymmentä vuotta melko samanlainen, paitsi siinä vaiheessa, kun sain ensimmäiseen opiskelijakämppääni vanhempieni vanhan matkatelevision. Nyt olohuoneessamme on televisio, jonka ruudun koko on moninkertainen opiskelijan ruutuun verrattuna ja se on auki suuren osan päivästä. Kanavia sekä ohjelmia pulppuaa olohuoneeseen enemmän kuin kukaan ehtii katsoa. On tietysti makuasia, mitä niistä katsoo ja mistä ohjelmista tykkää, mutta joukkoon mahtuu paljon niin sanottua tuubaakin. Useimmiten katsomme mieheni kanssa jalkapalloa sekä muuta urheilua, uutisia, dekkareita, luonto- ja musiikkiohjelmia. Kanava vaihtuu kuitenkin nopeasti muun muassa useimpien laihdutus- ja parinmuodostusohjelmien alkaessa, tai kun mainos kertoo, että pian alkaa uusi sarja, joka kertoo kuuluisista lapsimurhaajista tai suolla elävistä ihmisistä. Mutta kuten sanomalehti, netti ja radio, televisiokin tuo runsaudessaan maailman ja sen tapahtumat osaksi arkeamme. Ilman mediaa emme tietäisi mitään esimerkiksi Trumpin valtaanastumisesta, suomalaisten suurista saavutuksista urheilun saralla tai sotatantereiden tapahtumista. Johanna Vehkaluoto Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/01/24/Kolumni%3A%20Media%20tuo%20maailman%20kotiini/2017321815834/68