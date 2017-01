Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Emmehän lokeroi itseämme? Luin jokin aika sitten Elle-lehden marraskuun numeroa, jossa oli Riina-Maria Metson kirjoittama juttu epämukavuusalueelle menemisestä, otsikolla ”Ihanaa, nyt pelottaa”. Jo otsikko oli sellainen, että se herätti mielenkiintoni, pelko kun ei lähtökohtaisesti ole se ihanin tunne. Jutussa paneuduttiin siihen, kuinka omalle epämukavuusalueelle meneminen on edellytys kehitykselle ja kuinka helppoa on hylätä sinne meneminen, vaikka se usein olisi kannattavaakin, sillä rutiininomaisiksi muuttuneista asioista ei välttämättä saa enää kovin paljon uutta irti. Ihmisten niin sanottu lokeroiminen noin yleisesti ottaenkaan ei ole kannattavaa. Mutta juttua lukiessa tajusin, etten itse ole koskaan tullut edes ajatelleeksi, että ihmiset usein lokeroivat myös itsensä, ja helposti vielä aivan pieleen. Mutta sitähän se on. Uuden ajatuksen hylkääminen ajattelemalla heti, että tämä ei ole minun juttuni. Se juuri on itsensä lokeroimista liian pieneen muottiin, sillä koskaan ei tiedä, ennen kun kokeilee. Joskus kokeilusta voi löytyä uusi yllättävä suunta ja asia josta pitää, joskus ei, mutta silloinkin on ylittänyt oman pelkonsa epämukavuusalueelle menemisestä. Jo se on hieno tunne. Uuden vuoden vaihtuessa moni on tehnyt uudenvuodenlupauksia, eikä olisi hullumpi lupaus kokeilla tänä vuonna jotain uutta, jossa menee omalle epämukavuusalueelleen. Eikä lupauksen tarvitse olla mitään suurta, esimerkiksi jutun kirjoittanut toimittaja oli kokeillut uimista, sillä oli aina inhonnut sitä. Annetaan itsellemme lupa kokeilla ja uskallus yrittää uusia juttuja – ja myös lupa epäonnistua. Jos ei yritä, ei voi epäonnistua, mutta yrittämättä ei myöskään voi onnistua. Uusi vuosi ja uudet kujeet, sekä uusi uskallus ja uudet mahdollisuudet. Kirjoittaja opiskelee Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa. Lue koko uutinen:

