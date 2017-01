Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Uuden ajan toinen aamu Amerikkalaiset heräävät tänään uuden ajan toiseen aamuun. Yhdysvallat sai Donald Trumpista historiansa 45. presidentin. Perjantain virkaanastujaiset todistivat, että kansakunnan uusi päämies laittaa presidentti-instituution uusiksi. Trump toisti puheessaan samoja mantroja kuin vaalikampanjansa aikana. Hän ei nöyrtynyt puhumaan sille historiallisen suurelle joukolle kansalaisia, joka ei luota häneen edes virkaan astumisen hetkellä. Ei niille, joita hän talloi kampanjansa aikana. Eikä niille poliitikoille ja hallinnon ihmisille, joiden kanssa hänen on pakko tehdä yhteistyötä, halusipa tai ei. Trumpin puhetta kuunnelleet, hänen takanaan istuneet entiset presidentit pohtivat, mihin Yhdysvallat ja maailma ovat matkalla. Vierailin reilu viikko sitten Washingtonissa ja New Yorkissa, joissa Trumpin kannatus vaaleissa oli olematonta. Peräti 96 prosenttia washingtonilaisista äänesti vaaleissa Clintonia. Washingtonin media- ja hallintoihmiset suhtautuvat Tumpiin pelokkaan epäuskoisesti. Heitä mietitytti, miten liikemaailman suoraviivaisuuteen tottunut presidentti oppii, että politiikassa on pakko tehdä myös kompromisseja. Heitä huolestuttivat myös Amerikan mahdollinen sulkeutuminen, ympäristöasiat ja turvallisuus. Lista on täsmälleen sama kuin muun länsimaailman nostamat huolenaiheet. Trump jakaa Amerikan ja länsimaailman historiallisen rajusti. Trump tykitti perjantain puheessa väärin äänestäneitä pääkaupungin asukkaita lupaamalla siirtää vallan Washingtonista kansalle. Trumpin kannattajat hurrasivat, muut kurtistivat kulmiaan. Perjantai-illan raportit muualta maailmasta kuvaavat poikkeuksellista tilannetta. Länsimaat ihmettelevät, mitä Trump tekee. Suomessa odotukset kiertyvät talouden ja turvallisuuspolitiikan ympärille. Turvallisuuspolitiikka on Suomen kannalta aina yhtä olennainen asia. Talouttakaan ei pidä vähätellä. Pitkään jatkunut lama on syössyt Suomen julkisen talouden ahdinkoon ja vienyt julkisilta aloilta ja yksityisistä yrityksistä kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Kukaan ei toivo Trumpin heilauttavan orastavaa talouskasvua takaisin taantumaan. Suomen itärajan takana Trumpia seurataan innolla. Venäjällä myydään Trump-krääsää ja kehutaan USA:n presidenttiä. Kun amerikkalaisista vain 40 prosenttia luottaa presidenttiinsä, venäläiset taitavat uskoa Trumpiin enemmän. Meillä Venäjän Trump-intoilun ei pidä nostattaa liiallista huolta. Silti mieleen nousee tasavallan presidentin Sauli Niinistön uudenvuoden puhe. Niinistön mukaan Euroopan on oltava aktiivinen, jotteivät idän ja lännen suurvaltojen johtajat pelaa Eurooppa-peliään kahden kesken. Siihen palaveripöytään ei pidä pelkästään pyrkiä. Sinne olisi pakko päästä. pekka.lakka@kaakonviestinta.fi | Twitter:@LakkaPekka Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän sisältöjohtaja. Lue koko uutinen:

