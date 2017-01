Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Sote-uudistus selkokielellä Tämä on kirjoitus selkosuomeksi eli selkeällä suomen kielellä. Olin tällä viikolla koulutusseminaarissa. Seminaarissa asiantuntijat kertoivat tulevasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta eli sote-uudistuksesta. Seminaarin järjesti Kunnallisalan kehittämissäätiö. Seminaari oli tarkoitettu toimittajille. Halusin oppia ymmärtämään tulevaa uudistusta. Sain paljon tietoa. En ymmärrä uudistusta kokonaan vieläkään. Ymmärrän sitä kuitenkin vähän paremmin kuin ennen. Asiantuntijat kertoivat, että sote-uudistus pelastaa kuntien talouden. Kuntien menot vähenevät. Myös kuntien tulot vähenevät. Kuntien veroprosentti pienenee 12,3 prosenttiyksikköä. Kunnat päättävät itsenäisesti tuloveroprosenttinsa myös tulevaisuudessa. Sote-uudistus ei aiheuta korotuspaineita kuntaveroon. Kuntien rahoituspaine siirtyy maakunnille. Kuntarakenne tulee säilymään nykyisellään pitkään. Taloudelliset syyt liitoksiin poistuvat. Ikääntyvät ihmiset eivät enää ole kunnille rasite. Kunnilla on tulevaisuudessa uudenlainen rooli. Kuntien ei enää tarvitse suoriutua suuresta palvelutehtävästä. Kunta voi keskittyä parantamaan kuntalaisten hyvinvointia. Maakunnat ovat valtion tiukassa ohjauksessa. Maakuntien on sopeutettava sote-toimintaa kolmella miljardilla eurolla vuoteen 2030 mennessä. Valtio voi antaa maakunnalle harkinnanvaraista lisärahoitusta, jos se ei pysy budjetissa. Lisäraha on pois muilta maakunnilta. Se saattaa ajaa maakunnat keskinäisiin kiistoihin. Ratkaisuna voi olla maakuntien verotusoikeus. Valtio selvittää maakuntien verotusoikeutta parhaillaan. Sote-uudistus voi vielä epäonnistua. Uhkia on kolme: 1. Aika ei riitä. 2. Uudistus voi olla ristiriidassa perustuslain kanssa. 3. Saattaa syntyä poliittinen kriisi. Valinnanvapaudesta ei vielä ole olemassa esitystä selkokielellä. Kirjoittaja on Kymen Sanomien yhteiskuntatoimittaja. Lue koko uutinen:

