Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Saunan sielu meni uusiksi Puulämmitteisen saunamme kiukaalle ilmeni ikääntyneille miehille tuttu tyyppivika, pidätysongelma. Tässä tapauksessa oire ilmenee löylyveden tiputtelemisena saunan tulipesään. Saunominen onnistuu vain lykkäämällä kiukaaseen pökköä siihen malliin, että hormi helottaa juurestaan punaisena. Poistin kivet kiukaasta, että pääsin tekemään diagnoosin potilaan sisuskalujen kunnosta. Vika löytyi. Kivipesän alaosan etummaisessa saumassa oli suurimmillaan liki sentin rako. Kuumilla kivillä höyrystymättömäksi jäävä vesi löytää tuon raon ja valuu tulisijaan. Vuosikymmenen tuntumassa asennettu kiuas oli siis tullut tiensä päähän. Vai voisiko sen elinkaarta jatkaa? Ensihoitona pohdin revenneen sauman korjaamista alumiinisella kertakäyttövuoalla, jonka arvioin käypäiseksi ratkaisuksi. Soitin kiukaan valmistajalle selvittääkseni, miten muutoin hyvän kiukaan voisi korjata. Tehtaan teknisessä neuvonnassa puhelimeen vastannut mies kuunteli parin minuutin monologini kiukaan käyttäytymisestä. Kerroin rehellisesti, miten pitkään ja miten tiheään kiuasta on lämmitetty: talvisin viikoittain, kesäaikaan lähes päivittäin. Kuulostaa siltä, että kiukaan valmistusvaiheessa on tapahtunut virhe. Tulipesään ei normaalisti pitäisi päästä vettä, mies sanoi. Hän lisäsi, että mikäli sauma on pettänyt, niin he toimittavat uuden kiukaan veloituksetta, vaikka takuuaika onkin kulunut umpeen. Lähetin kiuastehtaalle kuvan vauriosta ja omat yhteystietoni. Pian sain vastauksen, jossa tehdas tarjosi saman version uudempaa mallia tilalle kotiin toimitettuna. Veloituksetta. Millä muulla toimialalla Suomessa otetaan vastuu oman tuotteen toimivuudesta samalla tavalla? Tuskin millään. Siksi sauna onkin parhaiten suomalaisuuden ytimeen pureutuva brändi. Kyösti Suolanen Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/01/20/Kolumni%3A%20Saunan%20sielu%20meni%20uusiksi/2017321803810/68