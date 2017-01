Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Takaisin jäävuoren huipulle Kaivellaanpas opetusmielessä hetki vanhoja ja vielä vanhempia. Viime joulun alla koulun joulujuhlan jälkeen marhasivat oppilaat ja muutama paikalle ehtinyt huoltaja kotiluokkaan. Siellä kaikki oli ohi 60 sekunnissa. Opettaja totesi ykskantaan, että tämä oli tällä erää tässä. Saimme mennä. Huoltajan olo oli pettyneen pöllämystynyt. Poissa oli nyt joulutodistus, tuo odotettu välietappi ja osoitus siitä, ettei kotona molemminpuolista raivoa pidätellen tehty enkunsanojen tankkaus ollut mennyt hukkaan, että matikan kotikokeen tuherrus oli ollut vaivan arvoinen. Vaan ei hätää, tammi—helmikuussa meillä olisi arviointikeskustelu, jossa koululainen analysoisi itse omaa oppimistaan. Sillä todistusnumerothan ovat arvioinnissa vain se jäävuoren huippu, uusi opsi teroittaa. Höh. Tällaisesta 1980-luvun peruskoululaisesta tuntuu vahvasti, että silloin opittiin enemmän kuin nyt. Ruutuvihkoon väkerrettiin käsialalla tolkuttoman pitkiä aineita. Kertotauluja tahkottiin opettajan jakamille paperiliuskoille sydän jyskyttäen. Tunnin alussa kerrattiin kuumeisesti enkun sanakokeeseen. Ikiajoiksi on muistiin piirtynyt, että aineesta tuli kerran 5+ ja uskonnon kokeesta 11+. Ensimmäisen numeron opetus oli, että aihevalinta oli opettajasta väärä, jälkimmäisen taas, että luokkakaverit eivät olleet lukeneet kokeeseen ensinkään. Siinä oppi elämää. Kaavamaista kasariopetusta ei kaikilta osin ole ikävä, mutta sinnikkään toiston ansiosta siellä ne ovat päässä vieläkin, nimittäin kertotaulut ja riittävä määrä englannin sanoja. Nyt on puhelimessa laskin ja Google-kääntäjä. Opitaan soveltaen ja laaja-alaisesti. Ehkä. Sanovat opetusviisaat mitä tahansa, jääräosasto täällä liputtaa avoimesti toiston ja numeroarvioinnin puolesta. Kyllä kymppi on aina kymppi. Ja nelonen nelonen. Minna Mäkinen Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän toimittaja. Lue koko uutinen:

