Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Helppo tapa levittää suomea Viron tilastoviraston taulukoista löytyi mielenkiintoinen tieto. Viron venäjänkielisten asema maan työmarkkinoilla ei olekaan virolaisten asemaa huonompi. Ainakin, jos heidän kielitaitonsa on kunnossa. Hyvin viroa osaavien vironvenäläisten työllistymisaste on parin viime vuoden aikana ollut jopa virolaisia korkeampi. Heidän riskinsä jäädä työttömäksi on taas valtaväestöä pienempi. Eikä siinä vielä kaikki. Johtajien joukossa hyvin viroa osaavien venäjänkielisten osuus oli korkeampi kuin virolaisten keskimäärin. Kielitaito siis kannattaa. Kun näin Suomi 100 -juhlavuonna ajattelee puolestaan virolaisten suomen kielen taitoa, näkymät ovat synkät. Virosta alkaa olla lähes mahdotonta löytää alle 40-vuotiasta suomen kielen taitajaa. Asiaa ei edistä edes tosiasia, että matkailuasiantuntija Mikko Savikon laskelmien mukaan Suomesta Viroon suuntautuva matkailu tuottaa Viron bruttokansantuotteesta isomman osan kuin koko maatalous yhteensä. Kielitaito varmasti kannattaisi siis tässäkin tapauksessa myös taloudellisesti. Vaan ei. Suomi ei enää kelpaa, paitsi niissä yksittäisissä kouluissa, joissa joku missiopohjalta toimiva opettaja jaksaa ylläpitää suomen opetusta vapaaehtoisena vieraana kielenä. Syitä tähän on toki monia, joista englannin maihinnousu ei ole vähäisin. Mutta yksi suurista syistä piilee television murroksessa. Analogisen television aikakaudella Suomen televisiokanavat ylsivät ilmateitse ainakin koko Pohjois-Viroon, eivätkä pelkästään rannikolle, vaan kymmeniä kilometrejä sisämaahan. Tuhannet virolaiset oppivat ainakin jonkin verran suomea televisiosta. Digiaikana signaalit heikkenivät ja ne kohdistettiin Suomen alueeseen. Tällä hetkellä ilmateitse leviäviä suomalaiskanavia on vaikea virittää televisioon jopa ihan pohjoisimmalla rannikolla asti. Paras keino suomen kielen aseman vahvistamiseen veljeskansan parissa olisikin se, että lähetinantennien signaalit väännettäisiin vahvemmalle ja käännettäisiin etelään. Rain Kooli Kirjoittaja on suomenvirolainen toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/01/18/Kolumni%3A%20Helppo%20tapa%20levitt%C3%A4%C3%A4%20suomea/2017321792858/68