Kymen Sanomat: Kolumni: Saako jo suuttua? Tahallinen väärinymmärtäminen on politiikassa ikivanha ilmiö. Viime vuosina älyllisesti laiskasta kauhistelusta on valitettavasti tullut entistä arkipäiväisempää. Ihmiset tuskin ovat tyhmenneet, mutta viestintäkulttuuri on muuttunut. Kommentteja nostetaan tikun nokkaan ilman pienintäkään yritystä ymmärtää asiayhteyksiä. Olenkin löytänyt itseni häiritsevän usein puolustamasta esimerkiksi Jussi Halla-ahon ja Päivi Räsäsen tölväisyjä. Samalla olen joutunut avaamaan arvomaailmaani milloin miksikin leimaantumisen pelossa. Vajaa vuosi sitten joukkoloukkaantumisesta nähtiin malliesimerkki. Alexander Stubb, Juha Sipilä ja Jari Lindström napauttivat fist bumpina tunnetun tervehdyksen yhteiskuntasopimuksen tiimoilta pidetyn tiedotustilaisuuden päätteeksi. Työpaikat liipaisimella, ja jätkät vaan naureskelee! Nettimeemejä pulppusi. Noin viikko sitten näin Ylen Kioski-ohjelman, jossa satunnaisia henkilöitä pyydettiin lukemaan Donald Trumpin pisteliäintä retoriikkaa suomeksi käännettynä. Luulenpa, että harva katsoja jäi pohtimaan Suomen ja Yhdysvaltojen poliittisen viestintäkulttuurin eroja. Trumpin vaarallisuutta on nimittäin harvinaisen mukava päivitellä. Populistipoliitikon arkipäivä kuluu Suomessa suunnilleen seuraavasti: Ensin poliitikko laukoo typerän kommentin. Sitten hänen sanomisistaan loukkaannutaan yli äyräiden. Lopuksi poliitikko sulkeutuu marttyyrin kammioon, koska häntä ei ymmärretä. Viestintä on niin primitiivistä, että se lähentelee alkuihmisen mölinää. Pöyristyjiltä toivoisi kypsää suhtautumista myös ärsyttävien tyyppien viestintään. Maamme halla-ahot puolestaan voisivat ymmärtää, että viestin merkitys syntyy kokonaisuudesta. Tilanteella ja puhujan persoonalla on väliä. Valmentaja Juha Malinen käskytti aikoinaan Myllykosken Pallon pelaajia jämäkällä ohjeella: ”Pelatkaa paremmin!” Suomalaiset, keskustelkaa paremmin. Aapo Mentula Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän yhteiskuntatoimittaja. Lue koko uutinen:

