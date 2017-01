Uutinen

Kymen Sanomat: Päätoimittajalta: Täyttöaste näytti 66,5 prosentilta Aarnikotkan seurakunta aloitti toimintansa vuoden alussa. Tarkoitan tietysti Kotka-Kymin seurakuntaa, mutta välttelen yhteisön virallista nimeä. Se on niin surkea, että kävisi kyllä kielenrakastajalle yhtä päteväksi syyksi kirkosta eroamiseen kuin oli naispappeuden torjunta tasa-arvoisen ihmiskuvan vaalijalle. En silti yllytä ketään eroamaan. Se ei kuulu lehden rooliin; jokainen tehköön itse päätöksensä siitä, mihin liittyy ja mistä lähtee pois. Haukun nimeä, koska se ansaitsee haukut. Sellaista paikkaa kuin Kotka-Kymi ei ole, joten ei voi olla mitään Kotka-Kymin yhteisöäkään. Muutkin kuin viisastelijat ihmettelevät, mihin kohtaan karttaa katse suunnataan. Rakenteeltaan muodoste muistuttaa Helsinki-Vantaan lentoaseman nimeä, ja sekin on aika höhlä. Helsinki-Vantaassa ajatus juoksee jotenkin niin, että kyse on pääkaupungin lentoasemasta, joka sijaitsee muualla. Uusi hengellinen hallintoyksikkö on kai sitten Kotkan seurakunta, joka sijaitsee Kymissä. Asialliseksi selitykseksi voisi tarjoilla sitä, että yhdysviivalla Kotka ja Kymi rinnastetaan tasavertaisiksi. Kas kun ei väsätty Kotka-Kymi-Langinkoskea! Kotkan ja Kymin liitos on aarnikotka. Petolintua muistuttava taruolento tunnetaan monen kansan perinteessä. Suomessa ainakin joissain saduissa sitä taidetaan kutsua vaakalinnuksi. Kymiin tuo kotka liittyy siksi, että se on esimerkiksi UPM-Kymmenen (o.s. Kymin Osakeyhtiö) tunnus. Aarnikotkalla eli vaakalinnulla eli griipillä on kotkalta pää, siivet ja jalat etujalkoina ja leijonalta vartalo, takajalat ja häntä. Olennon uskotaan varjelevan kulta-aarretta. Jos sanoilla saa leikkiä, niin griippi on levittänyt kulttuuria kaupunkiin vuoreksi asti. Kotkan kirkon naapurissa on Ahlqvistin talo. Sen arkkitehti oli Sebastian Gripenberg. Hänen luomuksiaan on eri puolella Suomea, ja lisäksi hän vaikutti talouselämässä ja päätyi myös senaattoriksi. Uuden seurakunnan avajaisia juhlittiin loppiaisena Kotkan kirkossa. Silmämääräisesti arvioituna väkeä oli penkeissä samassa suhteessa kuin kotkalaisia kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon. Täyttöaste näytti 66,5 prosentilta. Kun tulokas aloitti toimintansa, saman alueen maallisen vallan haltija täytti 40 vuotta. Pitäisiköhän myös Kotkan kaupungista laskea sen henkinen täyttöaste? Kuinka moni alueen asukas tuntee kuuluvansa Kotkan kaupunkiin? Kolmen Koon kuntaliitoksen jälkeen syntynyt ensimmäinen sukupolvi on varttunut hyvään aikuisikään. Silti olen ollut aistivinani, että myös liitoksen jälkeen syntyneissä on niitä, jotka liputtavat kadonneiden kuntien puolesta. Totta, että syrjäkyliltä on hävinnyt palveluita. Mutta niin on hävinnyt verotulojakin. Päihittäisiköhän seurakunta tässä kaupungin, niin että menneitä ei haikailtaisi enää 2050-luvulla? Päivi Taussi Kirjoittaja on Kymen Sanomien vastaava päätoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/01/15/P%C3%A4%C3%A4toimittajalta%3A%20T%C3%A4ytt%C3%B6aste%20n%C3%A4ytti%2066%2C5%20prosentilta/2017321754688/68