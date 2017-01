Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Nilkkakapina Sinne se lähti kouluun tennareissa ja matalavartisissa sukissa. En ole kuukausiin jaksanut asiasta huomauttaa kuin yli kymmenen asteen pakkasilla, mutta isänsä naljaili paljaista nilkoista tapansa mukaan. Teini näytti samalta kuin aikaisemmissakin paljasnilkkakeskusteluissa: lopen kyllästyneeltä saamiinsa pukeutumisneuvoihin. Saisimme kuulemma syyttää vain itseämme, jos halaamiskielto jatkuisi lopun elämää. Toisessa eteisessä käytiin 40 vuotta sitten vastaavanlainen keskustelu. Kuulen vieläkin korvissa äitini marmatuksen, kuinka farkkuni olivat kuulemma niin tiukat että soivat. Turha olisi tulla hänelle aikanaan valittamaan reumatismista, jonka saisin varmasti vaivoikseni, koska painelen menemään kartanolla selkä ja pää paljaana. Pipon vedin päähäni, koska joku tiesi, että jonkun tuttu oli ajanut pakkasella mopoa, ja sen aivot oli jäätyneet. Hyvissä ajoin ennen koulun pihaa otin pipon päästä, ja vannoin, etten koskaan pakottaisi omaa lasta laittamaan pipoa päähän. En muista, että olisin pelästynyt äitini reumavaroituksista. Tai että selkää olisi palellut, vaikka varmasti paleli, mutta mieluummin se kuin joku typerä, pitkä ulsteri. Nuorisolaisena sitä ei joko kuule, ymmärrä tai viis veisaa jonkun työterveyslaitoksen professorin toteamuksesta, etteivät paljaat nilkat pakkasella ole muotina laisinkaan järkevää. Professorin näkemys on teinin mielestä yhtä kapea kuin ne housut, joihin hän jalkansa ahtaa. Niiden kanssa nyt ei yksinkertaisesti voi pitää kuin tennareita ja matalavartisia sukkia. Joku sitä paitsi aikoinaan kielsi suomalaisilta pitkävartiset tennissukat. On suorastaan nuorisolaisten velvollisuus keksiä sukupolvesta toiseen vanhuslaisia ärsyttävä tapa pukeutua pakkasella. Nyt se on paljaat nilkat ja kesäkengät. Niillä nuorisolainen erottautuu vanhuslaisesta, jonka nilkkoja pakottaa pelkästä myötätunnosta — ei onneksi reumatismista. Liisa Kukkola Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän toimittaja. Lue koko uutinen:

