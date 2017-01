Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Mikrokokkien pelastus Kesken työpäivän sain mieheltäni viestin: ”Syötkö leivitettyä kalaa?” Ajattelin, että hän oli löytänyt netistä reseptin pakastimessamme jo pitkään lojuneelle seipaketille, joten lähetin vastaukseksi irvistävän hymiön. Kotona minua odotti yllätys — jääkaapissa oli rasiassa ravintolatasoinen ateria, joka sisälsi kalaa ja perunamuusia. Jo ensimmäisestä haarukallisesta tajusin, että nyt ei ole kyseessä mieheni epämääräinen kokkailuyritys. Ruoan alkuperä paljastui myöhemmin illalla: mieheni oli työkaverinsa suosituksesta hakenut aterian ResQ Club -ruoanpelastuspalvelusta vain muutamalla eurolla. ResQ Club lanseerattiin pääkaupunkiseudulla tammikuussa 2016. Sen jälkeen yritys on laajentunut eri puolille Suomea. Kotkassa ja Haminassa se aloitti toimintansa viime syyskuussa. Seudulta palvelussa on mukana vajaat parisenkymmentä ravintolaa ja kahvilaa. ResQ:n tavoitteena on vähentää ravintoloiden ruokahävikkiä. Palvelun avulla voi hankkia ravintoloista, kahviloista ja leipomoista ylijäänyttä ruokaa, joka muuten heitettäisiin pois. Annos varataan esimerkiksi älypuhelimeen ladatusta sovelluksesta, minkä jälkeen sen voi hakea ravintolasta. Yrityksen Facebook-sivujen mukaan palvelulla on tällä hetkellä yli 60 000 rekisteröitynyttä käyttäjää, jotka pelastivat viime vuonna yli 100 000 ravintola-annosta. Ensimmäisen kokeilumme jälkeen olemme käyttäneet hävikkiruokapalvelua kymmenkunta kertaa. Olemme syöneet muun muassa kalaa, pihviä ja aasialaista ruokaa. Meille mikrotason kokeille ResQ on antanut edullisen ja mahdollisesti myös terveellisemmän vaihtoehdon noutoruokaan. Palvelussa minua viehättää myös sen ekologinen puoli, ovathan ruoan tuotannon vaikutukset ympäristöön merkittävät. Kirjoittaja on Kymen Sanomien kulttuuritoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/01/13/Kolumni%3A%20Mikrokokkien%20pelastus/2017321771963/68